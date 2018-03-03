索尼互娱4月1日开始重组 加强管理重视开发者关系

索尼互动娱乐公司(SIE)宣布将于2018年4月1日起进行重组，其中亚洲和日本分公司负责人Atsushi Morita将直接向公司总裁兼CEO John Kodera直接汇报工作。不过截止记者发稿前，索尼互动娱乐(上海)有限公司员工仍表示尚未接到具体通知。

重组后将更重视销售营销

本次公告表示，从4月1日起索尼互动娱乐美国(SIEA)、索尼互动娱乐欧洲(SIEE)和索尼互动娱乐亚洲和日本地区(SIEJA)现有的销售和营销部门将直接向公司副总裁和全球销售和营销主管Jim Ryan汇报工作。

另外，为了确保协调组织和支持功能以及更好的协调工作，SIE总裁兼CEO John Kodera和Jim Ryan将担任地区行政主管。其中Kodera将负责美洲和亚洲日本事务，Ryan则负责欧洲相关事宜，并且SIEJA总裁Atsushi Morita将直接向Kodera汇报，以保证亚洲日本市场的跨职能业务。

目前关于销量方面，PS4全球总销量达7360万台，PSVR装机量达200万台。在2017财年第三财季度财报(2017年12月31日的前三个月)表示，PS4单季度销量达900万台，并且在2017年圣诞假期期间共卖出590万台PS4主机以及5590万份PS4游戏。但就游戏主机方面，PS2曾在全球范围内达到1.5亿台销量，对于销售营销的重视来看，或许索尼认为PS4还有一定的销售空间。

SIE在公告中表示，本次重组将进一步加强公司的业务和运营能力，并将保证公司在现有业务领域中处于领先地位。

用提升开发者关系推动第一方游戏开发

关于公司旗下第一方工作室Worldwide Studios方面，公告显示负责人Shawn Layden(同时也是SIEA总裁)将继续专注于开发平台作品并推动公司成长。SIE表示，目前互动娱乐的价值越来越被玩家的体验所区分，所以公司最重要的是创造和发展最有吸引力的和强大的第一方游戏。

目前据Worldwide Studios官网显示，公司旗下拥有12间游戏工作室。在这些工作室中最出名的有制作了“战神”系列的SCE圣莫尼卡工作室(SCE Santa Monica Studio)、制作“神秘海域”系列的顽皮狗工作室(Naughty Dog)以及制作“GT赛车”系列的Polyphony Digital工作室。

此外，本次索尼互娱还宣布了两项全球职能部门任命，其中Phil Rosenberg已经在2018年1月被任命为全球发行商和开发商的关系主管，此前他曾担任SIEA业务发展与开发者关系高级副总裁;而目前担任SIE产品与企业管理战略高级副总裁的Hideaki Nishino将从4月1日起承担平台规划和管理负责人。

索尼近期高层变动频繁

2018年2月2日，索尼公司宣布平井一夫将在4月1日起离任CEO一职，接替他的，将是索尼现任 CFO 吉田宪一郎。值得注意的是，平井一夫在担任索尼CEO之前曾担任SIE前身索尼电子娱乐公司的总裁及CEO。

此外，2017年10月SIE总裁兼CEO Andrew House在转任董事长后，由Tsuyoshi Kodera接任其职位，而据此前报道表明，House在离任后将以董事长的身份帮助完成工作交接。

业内人士表示，本次索尼SIE的重组的原因在一定程度上是由于平井一夫的卸任所导致。

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