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提升消费者电商购物体验 聚美优品推出“专柜购”

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-03 04:11

提升消费者电商购物体验 聚美优品推出“专柜购”

　　经过五年的爆发式增长，我国电商行业已经走向成熟。据统计，2012年到2016年，我国电子商务交易额从8.1万亿元增长至26.1万亿元，年均增长达34%。但是尽管如此，我们还是经常能在贴吧、论坛等处看到大量消费者网购后“求鉴定”的帖子，这说明，电商带来的便利和价格优势并没有解决消费者的信任问题。

　　近日，聚美优品正式推出了“专柜购”服务，通过打通线下品牌专柜商品在线上平台的展示、销售渠道，聚美实现了“线上下单，线下专柜自提、发货”的创新模式，为消费者提供了更可信、更安心、更优质的一体化服务体验。

提升消费者电商购物体验 聚美优品推出“专柜购”

　　购物全流程清晰可见

　　聚美优品“专柜购”提供了覆盖全流程的安全购物保障。人们在电商平台购物时最为关心的问题，主要集中在：货源是否能保证真品、快递过程中是否仍能保证真品。“专柜购”商品全部来源于品牌专柜，货源有保证。在快递环节，“专柜购”同时支持闪速达、顺丰快递两种可靠的配送方式，其中“闪速达”包括5公里内的外卖式配送以及5-15公里内的城市闪送。用户下单后，可以实时跟踪订单的派送状态，实现快递过程的透明化。

　　据悉，聚美优品“专柜购”现已与多家业界知名百货公司达成合作，未来还将进一步扩大范围，让更多用户享受到线上下单专柜发货的品质服务。

　　最高级别安全保障

　　长久以来，在消费者的潜在认知中，专柜相比其他线上虚拟平台提供的货源而言信任度更高，因为线下实体店无论在体验、试用，还是售后服务等方面，会让用户有“看得见、摸得着”的心理认同感和信任感。而化妆品又属于“高敏感”品类，由于产品、批次的不同导致难以被鉴定的特殊性，使得电商平台更加难以彻底解决用户心理层面的信赖问题。

　　在过去几年，为了提振消费者信心，聚美在商品供应链、物流仓储和品控等各方面进行过多种革新，加强对供应链的管控。聚美搭建了品牌方、代理商、国内外专柜等正规渠道采购体系，和1000余家国内外品牌方建立了合作，以此达到电商平台能做到最高级别正品保障。同时牵头各大化妆品品牌打造“真品防伪码联盟防伪体系”，制定了一整套的正品保障体系来确保聚美自营商品安全、可靠。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210233-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电商聚美优品专柜购

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