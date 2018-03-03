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捷豹推出首款全电动汽车 挑战特斯拉Model X

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 07:00

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（原标题：Jaguar unveils its first all-electric vehicle, takes on Tesla Model X）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息，据CNBC报道，捷豹公司推出第一款电池电动汽车，并以特斯拉的SUV Model X为直接竞争对手。

捷豹推出首款全电动汽车 挑战特斯拉Model X

在美国当地时间周四公布的消息中，捷豹甚至对两辆车进行了对比。与特斯拉Model X和Model S一样，捷豹I-PACE由两台电动机驱动。值得注意的是，这辆车现在就可以买到。

在奥地利格拉茨的捷豹路虎制造工厂举行的揭幕仪式上，主持人杰克・怀特霍尔（Jack Whitehall）说:“就目前来说，它已经是可以拥有的。”

I-PACE采用单速自动变速器，这在电动汽车中很常见。捷豹估计，I-PACE的续航里程约为386公里，可在4.5秒内将时速从0增加到96公里。捷豹设计总监伊恩・卡勒姆(Ian Callum)说，捷豹的电池设计工作已经持续了10年。

这款车还内置了许多新技术，比如导航系统，它可以显示附近的充电站。它还可以学习和调整车内设置，以匹配司机的喜好。I-PACE也有亚马逊的一项技能，可以与它的配套手机应用兼容使用。

2016年，I-PACE首次作为概念车亮相。捷豹表示，成千上万的客户已经对I-PACE表示出兴趣。在短短40分钟内，I-PACE的电池就能充满80%的电量，而且从零下40度到104度的温度条件下进行过测试。

I-PACE将于周二在日内瓦车展上首次正式亮相。捷豹路虎(Jaguar Land Rover)是印度塔塔汽车(Tata Motors)公司的子公司。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210234-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电动汽车特斯拉路虎suvModel X

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