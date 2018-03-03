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MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 07:01

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人,机器人 mit 医院 人工智能 沙阿

（原标题：From the factory floor to the OR, robots can make great teammates）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，据MIT Technology Review报道，机器人同事和人工智能（AI）助手正走近我们身边，但朱莉・沙阿（Julie Shah）并不担心工作被机器人取代，而是热情欢迎它们的到来。

沙阿是麻省理工学院副教授，致力于让人类和机器成为安全、高效的好搭档。这份工作把她带到了工厂车间和繁忙的医院，她试图在这些地方弄明白自动化如何能让人类变得效率更高。沙阿日前接受采访，谈及我们开始和机器人共同工作时的场景：

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

图：在工厂中，沙阿始终致力于将移动机器人引入移动装配线中

问：你认为在工作场所对机器人最普遍的误解是什么？

沙阿：人们通常认为AI是一种非常普遍和强大的能力，可以在所有这些不同的工作中使用。但今天的AI还无法以这样的方式使用。

目前，每个AI系统都需要被设计来执行一项非常具体的任务，这需要大量的工程工作。虽然它们执行任务的范围正在扩大，但我们还没有“通用人工智能”，它将取代大量的人类工作。随着AI的能力不断增强，它能够在不同的领域完成许多小任务。

问：在工厂和医院这样的地方，实现机器人的潜力有多大?

沙阿：当你谈论到机器人进入更多的服务环境，比如医院和办公大楼时，你会发现它们有更少的结构化环境。机器人需要了解环境，包括个人偏好，何时最为忙碌。把所有这些都进行编码是很麻烦的。

我们一直致力于开发技术来观察专业人士的工作方式。我们观察护士做出决定的过程，比如病人被分配到哪个房间。通过对人类专业人士的观察，机器人可以在学习中接受训练。

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

图：在医院，机器人可以在分配护士、病房等方面提供帮助

问：你有没有注意到，在不同的行业中，哪些行业人们更容易接受自动化？

沙阿：卫生保健领域对机器人不太抗拒。在制造业中，人们对机器人取代工作非常敏感，你通常会遇到更多怀疑。证明机器人将会提高人类工作能力而不是取代人类，可能面临着艰巨挑战。

在医院里，我们研究了担任管理角色的护士。他们控制了手术室安排的大部分工作，比如病人被分配到哪些病房，哪些护士被分配照顾哪些病人。

与空中交通管制员相比，这些人的工作从数学角度上看要难得多，但是他们却没有相同的决策工具来帮助他们。护士工作有一种独特的价值感，他们知道自己的工作很辛苦，即使他们已经非常熟悉这份工作，但他们觉得还有改进的空间。

问：你认为AI和工作之间的对话需要改变吗?

沙阿：我认为有一件事有时缺乏讨论，那就是AI不是我们无法控制的技术。我们是AI的设计者，我们如何架构它们攸关AI的能力强弱。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210235-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机器人医院人工智能MIT沙阿

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