MIT副教授:相比工厂,医院为何更爱接受机器人

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息,据MIT Technology Review报道,机器人同事和人工智能(AI)助手正走近我们身边,但朱莉·沙阿(Julie Shah)并不担心工作被机器人取代,而是热情欢迎它们的到来。

沙阿是麻省理工学院副教授,致力于让人类和机器成为安全、高效的好搭档。这份工作把她带到了工厂车间和繁忙的医院,她试图在这些地方弄明白自动化如何能让人类变得效率更高。沙阿日前接受采访,谈及我们开始和机器人共同工作时的场景:

图:在工厂中,沙阿始终致力于将移动机器人引入移动装配线中

问:你认为在工作场所对机器人最普遍的误解是什么?

沙阿:人们通常认为AI是一种非常普遍和强大的能力,可以在所有这些不同的工作中使用。但今天的AI还无法以这样的方式使用。

目前,每个AI系统都需要被设计来执行一项非常具体的任务,这需要大量的工程工作。虽然它们执行任务的范围正在扩大,但我们还没有“通用人工智能”,它将取代大量的人类工作。随着AI的能力不断增强,它能够在不同的领域完成许多小任务。

问:在工厂和医院这样的地方,实现机器人的潜力有多大?

沙阿:当你谈论到机器人进入更多的服务环境,比如医院和办公大楼时,你会发现它们有更少的结构化环境。机器人需要了解环境,包括个人偏好,何时最为忙碌。把所有这些都进行编码是很麻烦的。

我们一直致力于开发技术来观察专业人士的工作方式。我们观察护士做出决定的过程,比如病人被分配到哪个房间。通过对人类专业人士的观察,机器人可以在学习中接受训练。

图:在医院,机器人可以在分配护士、病房等方面提供帮助

问:你有没有注意到,在不同的行业中,哪些行业人们更容易接受自动化?

沙阿:卫生保健领域对机器人不太抗拒。在制造业中,人们对机器人取代工作非常敏感,你通常会遇到更多怀疑。证明机器人将会提高人类工作能力而不是取代人类,可能面临着艰巨挑战。

在医院里,我们研究了担任管理角色的护士。他们控制了手术室安排的大部分工作,比如病人被分配到哪些病房,哪些护士被分配照顾哪些病人。

与空中交通管制员相比,这些人的工作从数学角度上看要难得多,但是他们却没有相同的决策工具来帮助他们。护士工作有一种独特的价值感,他们知道自己的工作很辛苦,即使他们已经非常熟悉这份工作,但他们觉得还有改进的空间。

问:你认为AI和工作之间的对话需要改变吗?

沙阿:我认为有一件事有时缺乏讨论,那就是AI不是我们无法控制的技术。我们是AI的设计者,我们如何架构它们攸关AI的能力强弱。(小小)

