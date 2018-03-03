收购Sarokal Test Systems，西门子看中了这项技术

2018年2月9日，西门子宣布，已就收购Sarokal Test Systems Oy的相关事宜达成协议。Sarokal Test Systems Oy位于芬兰奥卢，是为前传网络提供创新测试解决方案的供

2018年2月9日，西门子宣布，已就收购Sarokal Test Systems Oy的相关事宜达成协议。Sarokal Test Systems Oy位于芬兰奥卢，是为前传网络提供创新测试解决方案的供应商。前传网络由位于蜂窝网络“边缘”的中央射频控制器与射频头端（或天线塔）之间的链路组成。Sarokal的客户包括芯片组供应商、前传设备制造商和电信运营商，他们利用Sarokal的产品进行从前期设计到实施再到现场测试的整个过程的4G和5G网络设备的开发、测试和验证。

Sarokal为4G和5G设计验证带来独一无二的前传测试专门技术

Siemens PLM Software全球总裁兼首席执行官Tony Hemmelgarn表示：“对Sarokal的收购将进一步证明我们对EDA和IC行业的承诺。在成功收购Mentor Graphics的基础上，我们持续加大战略投资，充分利用Mentor的现有优势，进一步扩大西门子面向IC行业的产品组合和服务。”

Sarokal的产品广泛应用于对各领域的传输规范的测试，其测试设备产品系列覆盖了蜂窝网络和有线传输系统测试的整个开发和维护流程，其技术专门用于射频（RF）问题检测。基于其对5G测试要求的预测，Sarokal的测试模型从一开始便设计为同时面向虚拟（数字化）环境和物理测试环境。

Sarokal首席执行官Harri Valasma指出：“自成立以来，Sarokal便一直处于5G规范及其前传网络需求的开发前沿。5G规范旨在大幅提升移动宽带、网络运行和物联网（IoT）通信的性能，而这需要全新的测试方法。加入西门子并将我们的技术融入Veloce仿真平台后，我们将能够更好地了解早期客户采用5G技术的情况，这将帮助我们在5G这一预计将快速增长的领域保持领先地位。”

西门子的Mentor Emulation业务部门副总裁兼总经理Eric Selosse则强调：“Sarokal独一无二的前传测试专门技术的加入，将为我们Veloce仿真器的客户带来独特优势。Sarokal的测试设备技术与Mentor的Veloce仿真平台强强联合，使客户能够提前对4G和5G设计进行验证，实现准确及时的前后硅片检测。”

此收购交易还有待获得监管批准及满足其它惯例成交条件，预计将于2018年第一季度完成。交易条款未予披露。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210236-1.html

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