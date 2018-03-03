财报之红人篇：“钱”尘往事，亦喜亦忧

今天，从全能的外资红人，到控制/驱动元器件的领军企业们，再到芯片/半导体的大咖，工控小编化身财务部专员，带你更深入地挖一下2017年贵圈的“钱”尘往事。

前些天的“财报之机器人篇”，相信已经给大家彻底地洗脑了。大家对“壕”这个字，似乎有了更深层的理解。

为什么我们之前会先将机器人行业作为本年度财报的“开山之作”？这是因为：就增长率来看，机器人行业的在贵圈的诸多行业当中，应该属于最大的了。

那么，贵圈其它企业，你们的2017都还好吧？

今天，从全能的外资红人，到控制/驱动元器件的领军企业们，再到芯片/半导体的大咖，工控小编化身财务部专员，带你更深入地挖一下2017年贵圈的“钱”尘往事。

那么，今天出场的企业到底都有哪些？

全能型外资红人：西门子、博世、霍尼韦尔、艾默生、GE

控制/驱动行业领军企业（国外篇）：丹佛斯、TE、浩亭、魏德米勒

控制/驱动行业领军企业（国内篇）：汇川技术、台达、大族激光、英威腾、信捷电气

本次财报中所列出的企业有如下看点：

・除了个别企业因特殊原因业绩下调之外，基本都有增长

・国内企业增幅较国外企业较大，不排除国外业务体量大等因素

・中国市场增速高于其它地域增速

・收购对于企业的现金流或者支出会有一定的数据影响，但同时被收购的企业也对母公司业绩做出很大的贡献

・除了工业自动化之外，新能源、行业、新材料等行业都是未来十分看好的领域，对公司的业绩增长有所裨益。

【全能型外资红人】

西门子：

全球工业巨头西门子在2017年营收同比增长4%，达到830亿欧元；净收益增长11%，达到62亿欧元。受发电和天然气集团拖累，新订单额降低1%，达到857亿欧元。

2017财年期间，西门子市值增长了14.4%至1192亿欧元。实体业务(Industrial Business)利润额同比增长8%，达95亿欧元。楼宇科技集团、数字化工厂集团、交通集团和过程工业与驱动集团均实现两位数的增长，抵消了发电与天然气集团以及西门子歌美飒业绩下降所带来的不利影响，并实现盈余。

ABB：

ABB的2017财年销售收入343.12亿美元，同比增长1%，其中电气产品业务、机器人及运动控制业务的增长抵消了工业自动化和电网业务收入的下降。此外，ABB服务业务销售收入增长3%，占销售收入总额的18%，净利润同比增长17%，达22.13亿美元，这主要得益于公司转型和业务结构调整相关费用的下降以及业务剥离产生的收益。

就细分业务来看：电力领域客户在新兴市场增加产能，并加大对能源效率领域的投资，因此，ABB变压器等产品、自动化以及数字化解决方案等领域的基础订单取得强劲增长。除此之外，数据中心和电动汽车充电业务的订单也成为亮点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210237-1.html

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