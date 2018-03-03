小鹏汽车亮相高管黄金组合 摩根大通亚太投行主席即将投身互联网造车

2018年3月1日，小鹏汽车宣布摩根大通亚太区投行主席顾宏地博士将于近期正式加盟小鹏汽车，出任副董事长兼总裁，直接向小鹏汽车董事长何小鹏汇报。顾博士将主持小鹏汽车在全球战略、财务、融资以及国际合作与并购等方面的工作。

顾宏地博士现任摩根大通亚太区投行主席和摩根大通全球战略咨询委员会委员。2004年加入摩根大通，2007年升任董事总经理，顾博士曾先后担纲摩根大通投行业务多个领导职务，是摩根大通布局亚太区业务的核心高管。他曾在阿里巴巴的IPO进程中发挥重要作用，并深度参与了小米、携程、百度、盛大集团等领军企业的资本融资、并购或企业重组交易。从事投资银行业务期间，顾博士指导了众多业内标杆式的投行项目，交易总额超过2000亿美元。未来，顾博士将继续担任摩根大通的高级战略顾问。

加入摩根大通之前的1998至2004年期间，顾宏地博士于纽约华尔街负责雷曼兄弟全球并购及全球医疗事业群组，帮助许多北美、欧洲和亚洲的知名企业指导跨国并购交易。

顾博士拥有耶鲁大学的工商管理硕士学位，华盛顿大学医学院的生化博士学位和俄勒冈大学的化学学士学位，并曾为美国华盛顿大学医学院的高级研究学者。

“2018开年之际，我非常高兴地宣布顾博士即将加入小鹏汽车的核心高管团队! 互联网造车既是巨大的机会，也是巨大的挑战，具备全新基因的明星创业团队才有可能在赛道上领跑。” 小鹏汽车董事长何小鹏表示，“强融资能力、自主创新和品质制造是互联网造车实现0到1的关键，跨界整合、国际化的产业及生态布局是新造车企业从大变强的必要过程。顾博士的加盟让小鹏汽车的核心管理团队在互联网、融资及战略整合、汽车制造上三剑合璧。2018年的小鹏汽车会继续展现我们的实力和创新能力。”

顾宏地博士表示：“新兴的科技行业正在形成巨大的机会。人工智能、电动汽车和出行领域是重要的新兴产业出口。小鹏汽车就站在横跨这三个产业的赛道上。我非常期待和小鹏汽车一起参与这个重大的产业融合和变革的时期。”

小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩表示：“2018是互联网造车的关键之年，也是小鹏汽车提速的发力之年。我非常期待顾博士的加盟，相信他的到来会使小鹏汽车的战略布局和跨界整合进入新的发展阶段。”

关于小鹏汽车

小鹏汽车由UC优视联合创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏，YY创始人李学凌、前腾讯高管吴霄光等多位互联网大佬和高榕资本创始合伙人高翔于2014年共同投资，前广汽新能源控制系统开发负责人夏珩，前广汽智能汽车和无人驾驶负责人何涛联合创办。公司总部位于广州，并在北京、上海、广东肇庆、美国硅谷建立设计、研发、生产与营销机构，目前拥有近1000名整车和互联网研发人员，并预计在2018年达到3000名员工的规模。

小鹏汽车于2016年9月发布Beta版样车并首次试乘试驾;在造车新势力中，于2017年7月首个获得国家工信部产品资质公告;率先在2017年10月成功下线首批工程量产车，并于12月3日首次交付京牌工程量产车给第一位车主何小鹏。2017年12月，小鹏汽车与肇庆市政府正式奠基肇庆新区投资百亿元人民币的智能科技产业园。2018年1月CES国际电子消费展，小鹏汽车G3全球首发亮相。

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