博恩锐尔获银盈资本数千万元A轮融资
投资界(微信ID：pedaily2012)3月2日消息，近日，专注于创口修复类生物材料耗材的平台型研发公司"博恩锐尔"宣布获得银盈资本千万元人民币A轮融资。据悉，本轮融资主要用于公司深入开展创新产品的研发和注册工作。
博恩锐尔是一家由清华大学博士团队创建的高新技术企业。研发团队经过多年自主研发，已经建立了多个高分子生物材料技术平台。
投资方银盈资本是一家近年发展迅速的专业投资管理机构，投资涉及多个领域，如生物技术、高端医疗器械、医疗服务等。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210239-1.html
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