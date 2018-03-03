　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

博恩锐尔获银盈资本数千万元A轮融资

点评

科技传媒网 投资界 2018-03-03 07:08

博恩锐尔获银盈资本数千万元A轮融资

　　投资界(微信ID：pedaily2012)3月2日消息，近日，专注于创口修复类生物材料耗材的平台型研发公司"博恩锐尔"宣布获得银盈资本千万元人民币A轮融资。据悉，本轮融资主要用于公司深入开展创新产品的研发和注册工作。

　　博恩锐尔是一家由清华大学博士团队创建的高新技术企业。研发团队经过多年自主研发，已经建立了多个高分子生物材料技术平台。

　　投资方银盈资本是一家近年发展迅速的专业投资管理机构，投资涉及多个领域，如生物技术、高端医疗器械、医疗服务等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210239-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:博恩数千万元博恩锐

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人,机器人 mit 医院 人工智能 沙阿

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS