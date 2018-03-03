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京东冯轶：2018年将引进超200个高端美妆大牌

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 10:00

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京东冯轶：2018年将引进超200个高端美妆大牌


科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，京东日前宣布开启2018京东蝴蝶节线上促销；京东集团副总裁、京东商城大快消事业群消费品事业部总裁冯轶表示，2018年京东将引进超过200个高端美妆大牌。

据南都-京东消费研究所发布的《2017-2018美妆消费趋势报告》与《2017-2018时尚消费趋势报告》显示，美妆个护消费方面表现出四大新趋势：首先是精致美妆人群普及化，从人均消费数据来看，整个2017年用户在面部护肤的投入最多，在美妆细分品类中，消费额同比增速最高的是防晒、唇部、精华、眉笔和卸妆产品；其次，高端消费呈现年轻化趋势，在京东购买抗皱商品的用户中，90后占比约为15%；此外，美容产品呈现出科技化和天然化趋势，含有绿色成分及美容科技的产品深受欢迎；最后，各个地区人群的美容消费观趋同化，在护肤与美妆消费中，一线与四线地区的用户消费结构基本一致，近三年来，一线与四线地区的平均消费额在逐步缩小。

冯轶表示，美妆个护目前已成为京东商城渗透率最高的品类，并且京东美妆个护品类的复购率都很高，高消费能力的年轻用户也更偏爱京东美妆。

京东集团副总裁、京东商城时尚生活事业群时尚事业部总裁丁霞表示，京东时尚在过去一年亮相了各大国际时装周，2018年京东将继续与中外时尚机构合作，打造有质感的时尚电商

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210241-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:京东京东商城美妆冯轶

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