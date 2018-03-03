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博世长沙：从“机器换人”到“万物互联”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-03 10:04

当众多企业还在恶补工业3.0、工业2.0落下的“功课”时，作为湖南省首个工业4.0示范基地，位于长沙经开区的博世汽车部件(长沙)有限公司，已经开始向工业4.0进军。

博世长沙：从“机器换人”到“万物互联”

博世长沙公司，技术员正在调试工业4.0生产线。 (资料图片)通讯员 摄

当众多企业还在恶补工业3.0、工业2.0落下的“功课”时，作为我省首个工业4.0示范基地，位于长沙经开区的博世汽车部件(长沙)有限公司(以下简称“博世长沙”)，已经开始向工业4.0进军。

“工业4.0意味着将建成一个基于工业价值链的网络，从供应商到客户，将人、机、物全部联结起来。”2月24日，记者在博世长沙技术总监张毕生带领下，探寻这座“超级工厂”的“智造”魅力。

以“人”为本的“机器换人

机器人在流水线上高速运作，收放自如;工人们穿着干干净净，在电脑显示屏前人机对话;庞大的物流系统自动取件、发货……走进博世长沙，其散发出的工业之美令人惊叹。

在这些聪明而高效的机器背后，是一群更聪明的人。

作为工业转型升级的重要举措，“机器换人”是工业4.0和《中国制造2025》中描述智能制造所必备的元素。在博世长沙，“机器换人”正在推动企业完成新旧动能转换。

“设备智能最终体现在‘人’上。”张毕生认为，设备的智能化归根结底是由人赋予的，人才是智能制造最核心的因素。

2016年初，博世长沙工业4.0示范项目建设正式启动，经过中德专家们一年的设计测试，建成了全新第九代防抱死刹车系统马达装配生产线。15套照相系统，每分每秒都在采集数据，自动上传。从数据采集、过程控制、产品全生命周期管理，博世长沙智能现场管理全自动化，真正实现“人机交互”。

以绕线工序为例，需要由3台机器人合作完成。过去，要优化机器人之间配合，最通常的做法是由工程师掐秒表做计算，再一次次试验调整。现在，有了各环节实时而详尽的生产数据，他们就可以腾出手脚，专注于分析和设计，以创新和优化生产流程。

“‘机器换人’并不意味着要减少人力，而是通过机器把人从过去简单、重复的岗位上解放出来，专注于研究分析和服务，从而促进生产效率进一步提升。”博世长沙总经理助理李永寿说。

如今，博世长沙已实现办公电脑对工艺参数的远程控制，从而使工作变得愈发简单和高效。智能化生产线自动汇报生产情况、自动换型，通过博世生产执行系统MES，设备自动根据博世标准工艺进行生产，做到了产品生产过程的全追溯，同时还避免了人员操作误差，进一步保障了产品质量。

工业4.0示范生产线量产运行不到一年时间，与传统生产线相比，生产效率提高30%，质量损失减少30%，换型时间减少30%，同时将工人从机械式的重复劳动中解放出来，真正意义上实现了以“人”为核心，赋予全生产线自动化的设备智能。

打破信息壁垒的“万物互联

在博世长沙防抱死刹车系统马达装配车间，以一条不足2米宽的过道为界，一边是传统流水线，12名工人，12.5秒生产一台马达;一边是全新的工业4.0生产线，2名工人、5台机器人，7.5秒下线一台马达。

两条生产线的产品一模一样，但一小时内的产量却分别是288台和480台。

记者看到，相比传统的流水线设计，工业4.0生产线34个工序采取U形工站闭合式排列，能有效地利用空间，提高单位面积产值。操作员穿着特制的穿戴设备，一靠近机械手臂，机器便自动降低生产节拍直至完全停止，保障操作员安全;在电脑上发号施令，智能化流水线就能“心领神会”，按部就班地生产出所需产品。

“当制造环境内的人、机、物成为一个个独立的信息岛屿后，让他们实现互联，就需要拥有统一的标准。”张毕生说，这就像大家都说同一种语言一样，博世工业4.0开发的软件和硬件标准，使其能够轻松地进行通信和交换数据。

记者看到，生产线上智能传感器、视觉系统、射频技术等数据采集技术无处不在，这些便是实现互联共享的关键。这里所生产的每个产品都实现了全生命周期可追溯性，物联号、生产状态、性能参数等所有产品信息都能通过扫描二维码清楚显示。

“客户端一旦有问题，我们就可以立刻锁定问题解决。”李永寿介绍，这套由博世长沙自主研发的可追溯扫描系统，因为高性价比，已吸引了不少买家。

从资源管理系统到生产执行系统，从设备维护到智能物流，博世长沙有一套整体的智能方案。而其在生产管理上的智能化运用，更是备受称道。

生产线上每一个相关机械设备的运作情况、寿命、维护保养时间等数据信息，都将被储存和显示。如此一来，便可根据需要，实现一边保养、一边更换、一边生产。同时，通过授权实现了与全球博世集团工厂生产管理信息的透明和互联。

虽然从智能生产到工业互联，还要跨越工业标准、开放的平台、开放的通信协议“三座大山”，但对工业4.0项目在长沙乃至湖南的示范推广，博世长沙颇具信心。

目前，博世长沙已为长沙锐博特、杰立特等本地供应商提供博世工业4.0相关软硬件技术培训，带动了本地智能制造发展，逐渐成为工业4.0解决方案的供应商。

“可以预期的是，2020年，博世长沙会成为整个博世集团在先进制造领域的一个标志性、示范性的工厂。”张毕生表示，今年，博世长沙还将有13条生产线接入4.0的互联系统，5条全新的4.0生产线投入使用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210243-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机器换人万物互联

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