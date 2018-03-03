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美国安机构担忧博通收购高通交易 或已介入审查

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 10:05

美国安机构担忧博通收购高通交易 或已介入审查,博通 高通 华为 半导体 cfius

（原标题：Broadcom Bid for Qualcomm Raises U.S. Security Concern）

美国安机构担忧博通收购高通交易 或已介入审查


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，博通（Broadcom Ltd.）对高通（Qualcomm Inc.）的恶意收购，已引起一家实施秘密审查行为的美国国家安全机构的注意，该机构负责审查美国公司被收购是否会引起国家安全问题。

消息人士表示，对博通激烈地争夺其竞争对手控制权是否需要进行审查一事，美国外国投资委员会（CFIUS）意见发生了分歧。消息人士拒绝透露姓名，因为该委员会对此讨论是保密的。

知情人士称，五角大楼支持CFIUS开展审查，而财政部则持反对态度。财政部认为，该委员会缺乏管辖权。正在为保持不被收购而战的高通则警告称，收购交易将面临监管审查。

对于一宗需要在全球范围内获得反垄断批准的收购，CFIUS的审查将增加另一个监管障碍。博通首席执行官陈福阳(Hock Tan)去年在白宫与总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)一起宣布，他将把博通的总部从新加坡迁往美国――此举似乎是用来为了安抚美国官员，并为未来的收购提供便利。

美国安全官员过去对博通表示担忧。据知情人士称，由于博通与中国的关系，CFIUS担心其收购美国网络通信设备供应商博科通信系统公司（Brocade Communications Systems，以下简称“博科通信”）会带来安全风险。但是在陈福阳拜访特朗普后，该交易成功地完成了。

博通是半导体制造商，是高通的竞争对手。博通正寻求在3月6日推进其收购计划，届时高通股东会将对博通提出的进入高通董事会人选进行投票表决，这将决定博通提出的人选是否能够获得高通董事会的多数席位。如果高通董事会被博通掌控，那将可能会让高通的董事会投票接受博通的收购要约。

博通一位发言人表示，该公司依然有信心在一年内获得收购高通所有必要的监管批准。该发言人称，如果博通的提名人在高通董事会中赢得多数席位，他们有责任为高通的最佳利益行事。

今年5月份，博通股东会将投票决定将该公司总部移往美国事宜。这位发言人还称，博通高层除一名高管以外，包括公司首席执行官和董事会成员都是美国公民。对此，高通拒绝置评。CFIUS的审查是保密的，该机构没有证实或评论其工作。

外国对半导体等敏感美国技术的收购往往会受到来自CFIUS更加严格的审查，就像对待中国买家的收购一样。据白宫透露，去年，由于半导体对美国政府的重要性以及中国在所提出收购中的作用，美国总统特朗普阻止了中国支持的资本对Lattice半导体的收购。

知情人士透露，CFIUS对博通收购博科通信交易的部分担忧，来自于博通与华为的联系。2012年，中国最大的电信设备制造商华为与中兴一起被列入黑名单，美国众议院情报委员会(the U.S.House Intelligence Committee) 当时称，这两家中国电信设备供应商对美国构成了安全风险。华为的交换机等网络产品使用的是博通的芯片，交换机提供连网电脑间的直接数据传输。

高通也同华为合作。两家公司于2月21日表示，对推动更加快速的5G移动服务，他们已经完成了技术测试。

德克萨斯州的共和党参议员约翰・科宁（John Cornyn）当地时间周一向财政部长史蒂文・姆钦（Steven Mnuchin）写信，敦促CFIUS审查博通收购高通交易，声称高通是美国唯一的一家能够领导5G技术研发的公司。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210244-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为半导体高通博通CFIUS

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