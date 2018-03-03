OPPO发布新机R15 毫无疑问采用自家异形屏专利

3月2日，OPPO官方微博发布最新海报，宣布即将发布OPPO R15，同期公布的还有一款R15梦镜版。之前，关于OPPO新机谍照，在网络上掀起极大讨论，而如今，OPPO 2018年第一款新旗舰终于跟大家见面了。

从海报来看，OPPO R15较上一代R11s在外观上有很大区别，其采用了当前全面屏设计中屏占比最为优秀的异形屏方案，视觉效果令人惊艳。至于R15梦镜版，官方虽然没有详细介绍，但根据海报中流动的光影来猜测，这会是OPPO外观设计的进一步突破。

其实，关于OPPO将要发布异形屏产品的传闻由来已久，终于在今日终于尘埃落定。早有消息爆出， OPPO在2017年1月份就已经申请了异形屏专利包，并在同年9月份成功获得了国家授权，在申请时间和授权时间上比苹果还要早三个月。从若隐若现的轮廓来看，OPPO R15系列显然正是采用了OPPO异形屏专利包中的设计5样式，这是OPPO提早于行业布局的自己家的首款异形屏手机。

作为全球拥有超过2亿年轻用户选择的手机品牌，OPPO始终坚持用户需求为一切的起点，保持着鲜明的个性。我们可以大胆猜测，OPPO R15拍照方面的升级同样会是重头戏。2017年，OPPO R11通过双镜头实现了变焦的突破，OPPO R11s则通过独创智选双摄和AI美颜实现了夜拍和人像的新突破。对于OPPO R15的拍照，我们尚不清楚具体的创新点，但无疑会朝着更清晰更美的方向更进一步。

自从2015年OPPO推出 “精品策略”之后， 不断创作出OPPO R7、R9、R11及R11s一款又一款爆品产品，为年轻人市场不断带来惊喜的。虽然，OPPO新品尚处于预热初期，公布信息并不算多，但大家却都相信，OPPO R15绝不一般。

在刚刚过去的2017年，OPPO则稳步提升，IDC数据显示，2017年OPPO全球销量达到1.118亿台，稳居国内第二和全球第四。更为重要的是，依托于中国本土市场，OPPO的影响力正逐步向全球扩展。

目前，OPPO在全球建立有六大研发中心，海外布局超过30多个市场，并在不久前正式宣布进军日本为代表的发达市场。所以纵观全球，OPPO R15所牵动的不只是国内用户和媒体的目光，也势必会成为海外消费者和媒体关注的焦点。

从今天的官方图片来看，OPPO R15或将延续以往R系列，再一次成为未发先火的爆款机型，很值得期待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210245-1.html

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