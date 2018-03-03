年糕妈妈育儿短视频――《糕妈60秒》全网播放量破亿！

春节刚过去，许多妈妈想必都经历了这样一些“盛情难却”的场景：亲戚朋友一见面就不管不顾地在宝宝可爱的小脸蛋上亲了又亲，吃饭时非要喂一些“美味”的饭菜和零食给宝宝。有些妈妈们会觉得，一年也就只有这几天相聚，况且，这些情况也不见得就会真的对孩子有什么不好的影响，于是也就随他们去了。

事实上，育儿无小事，比如前面提到的亲吻孩子，很多人都觉得没有什么，然而大人们的口腔中有几百种细菌，能够通过亲吻传播给孩子的就有超过270种，之前还曾有过一个三个月宝宝因为妈妈的一个吻而丧命的新闻。而随意地投喂宝宝，不仅会影响宝宝整个的辅食进程，甚至会出现一些突发的危机情况，比如异物卡壳等等，危及宝宝生命。妈妈们只有在平时就做好这些功课，才能真正给宝宝一个周全而科学的照顾。然而，带娃之后的妈妈们每天都忙得团团转，实在没有那么多的时间和精力，在应对宝宝成长过程中的各种状况的同时，还要在广袤的育儿知识库中一条条搜寻需要的知识点。

针对众多妈妈的这一痛点，年糕妈妈出品了一档育儿视频栏目《糕妈60秒》，它区别于以往常见的图文科普与长视频教学，可以说引领了一个母婴知识传播的新方式。这档节目由年糕妈妈创始人——糕妈李丹阳出镜，每期仅60秒，用轻松、接地气的方式，diss育儿误区，科普育儿干货,让带娃路上焦头烂额的妈妈们，在哈哈大笑的同时，快速地获取育儿知识。等个电梯、上个厕所，再零散的时间都可以，只需1分钟，Get一个育儿干货。

这档节目一上线，就获得了妈妈们的一致点赞。上线一个月，就进入了微博母婴视频内容的前十，在卡思专业视频数据母婴类视频排行全网前十，甚至在很多平台上飙升至排名榜首。而在微博、秒拍、腾讯视频、优酷土豆UC、爱奇艺、梨视频等平台推送了80期后，播放量已突破1亿!

有评论总结这档节目的制胜法宝：“短而精”。

《糕妈60秒》的每个视频右上角都会有一个倒计时沙漏，它在控制节奏的同时，也显示了年糕妈妈团队的自信与专业：在如此短的时间内将一个育儿知识点说透彻并不是一件简单的事情。而60秒的时长，也恰好能够让忙碌的妈妈们在带孩子的间隙拿出手机，轻松地利用碎片时间获取育儿知识。

“精”则是《糕妈60秒》内容的概括。

首先，选题精。年糕妈妈团队收集了其各大平台粉丝日常反馈的育儿现状和困惑，挑选其中较有代表性的问题作为选题，用视频的方式来帮助各位妈妈解决苦恼，前面所提到的亲吻和异物卡壳等状况都包含在视频之内。另外，以《糕妈60秒》中颇受欢迎的《真的，你家孩子真得睡太晚了》为例，糕妈李丹阳从晚上10点之后自己在商场见到的尚未睡觉的小孩子入手，针对往往被很多妈妈忽略的晚睡问题，简明扼要地指出了晚睡对孩子生长发育的不良影响。这期节目播放量688万次，评论转发量也很大，可见对妈妈们的育儿痛点把握之准确。

其次，回答精。糕妈必须用有限的几句话快速地将问题说清楚，而这需要极其专业的内容团队作为支撑。年糕妈妈强大的内容团队，对每个问题和回答进行把关，力求给妈妈们最准确、最科学的建议。例如《米饭这样吃，真的会伤宝宝肠胃》，就从宝宝的咀嚼能力和消化能力两个方面切入，详细地讲述了为什么最好不要为了省事让宝宝吃汤泡饭。

在《糕妈60秒》里，你可以用最短的时间，获得最权威、最先进的育儿知识。接下来，这档节目还会继续坚持每日更新，继续践行“1分钟知识，100分育儿”的理念，帮助了更多妈妈成为更好的妈妈，让更多宝宝得到更科学的养育。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210246-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm