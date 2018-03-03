众望所归：可再生能源供电

空气污染等因素使人类开始注重环保，逐渐摆脱对化石能源的依赖，对清洁能源、可再生能源的青睐度拔高。很多人都曾幻想过未来，其实未来城市从我们身边就可看到。据非盈利性机构CDP数据显示，目前全球范围内已经有100多个城市通过利用可再生能源来实现70%的电力能源供应，并且已有40多个城市100%采用可再生能源发电。

据相关研究显示，在2025年有望在全球范围内实现100%可再生能源供电，实现零碳排放，而且成本将低于2015年的平均成本。2050年的全球发电结构将是：新能源（69%）、风电（18%）、水电（8%）、生物质能（2%），其中储能电池将覆盖31%的电力需求。

不久前，运动品牌耐克公司与Avangrid可再生能源公司签署了购电协议，是继2016年协议后的第二份协议，新的协议成功地将公司在北美的自有和经营设施全部实现可再生能源供电。耐克承诺，至2025年底，耐克在全球50%以上的设施都将实现100%可再生能源供电。

今日，微软与新加坡太阳能公司Sunseap达成了一项协议，微软将收购Sunseap计划开发的一个屋顶太阳能项目所带来的全部电力，并将这些电力用来运营该公司旗下的数据中心。这是微软首次在亚洲地区达成一项可再生能源协议。去年微软也从爱尔兰和荷兰的两个风能发电项目收购电力，为旗下欧洲数据中心供电。微软称，旗下100座数据中心的50%供电需求都将来自于可再生能源。

苹果、Facebook和谷歌母公司Alphabet等一些大型科技公司也越来越多的使用可再生能源。可见，可再生能源供电是未来的趋势，也是众望所归。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210247-1.html

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