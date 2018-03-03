　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

从造房子到泡咖啡 3D打印想象空间有多大？

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-03 10:27

提起3D打印，除了制作各种精密零件、医疗器材和教具，你还会想到什么？逛一逛正在此间举行的“2018亚洲3D打

提起3D打印，除了制作各种精密零件、医疗器材和教具，你还会想到什么？逛一逛正在此间举行的“2018亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT亚洲展）”，你会惊喜地发现，3D打印的想象空间还真大。

拖着长长“尾巴”的特殊无人机，可以用快干水泥等材料，精确地“建造”出一幢大厦。展会现场举行的一场新品发布会上，杭州德迪智能科技有限公司发布的开放式3D打印（OAM）概念产品，以近乎科幻的方式吸引了众多观众的目光。

德迪智能董事长应华介绍说，这一概念产品采用全新设计的3D打印专用无人机作为喷头载体，通过地面设备及热气球配备持续性的供料系统，并依靠精确的外部定位系统指挥无人机将材料精确输送到指定位置。

“从地形、地貌、地质勘探，到建设规划和设计、结构设计、施工过程设计、打印建筑，一系列过程完全由无人机组进行，不受空间和气候的限制。”应华说，不久的将来德迪智能将展示采用这一技术打印的实体建筑。

作为增材制造领域的知名展会，TCT亚洲展云集了众多增材制造产业领先企业。除了通用电气、惠普、巴斯夫、杜邦这样的跨国巨头，一些本土年轻企业同样给人们留下了深刻印象。

德迪智能还带来了另外两款新型概念产品――可实现铜和铁、金属和陶瓷等不同材料同时混合打印的材料混构3D打印设备DS2，以及基于仿生系统、支持无限长打印的工艺混合流水线DA2。作为上海电气集团、华中科技大学联合投资设立的高科技企业，上海探真激光技术有限公司则携其拥有的“四光束扫描成型”专利参展。

看过了令人目不暇接的各种新设备、新技术，不少观众在展会一隅一间小小的咖啡屋驻足。一台咖啡机、一台桌面3D 打印设备，只需要一分钟就可以让自己的照片出现在咖啡奶盖表面。

上海极臻三维设计有限公司首席执行官王蕾告诉记者，现在上海已经有3家XUBERANCE（极致盛放）3D打印咖啡厅。除了咖啡拉花，咖啡厅的灯饰、餐具甚至糖果都由3D打印完成。

作为一种以数字模型为基础的新型制造技术，3D打印以其在航空航天、汽车、生物医疗、建筑、教育等诸多领域的良好应用前景，成为“中国制造2025”的发展重点之一。根据去年12月多部门发布的《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》，到2020年我国增材制造产业年销售收入将超过200亿元，关键核心技术达到国际同步发展水平。

从造房子到泡咖啡，3D打印正展现出巨大的想象空间。而在应华、王蕾等众多从业者看来，政策引领和市场需求将通过完善包括材料、基础部件、设备、配套系统、服务、行业应用在内的全产业链，助推这一颠覆性技术更快速发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210248-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:TCT亚洲展3D打印

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人,机器人 mit 医院 人工智能 沙阿

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS