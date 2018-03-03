从造房子到泡咖啡 3D打印想象空间有多大？

提起3D打印，除了制作各种精密零件、医疗器材和教具，你还会想到什么？逛一逛正在此间举行的“2018亚洲3D打

提起3D打印，除了制作各种精密零件、医疗器材和教具，你还会想到什么？逛一逛正在此间举行的“2018亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT亚洲展）”，你会惊喜地发现，3D打印的想象空间还真大。

拖着长长“尾巴”的特殊无人机，可以用快干水泥等材料，精确地“建造”出一幢大厦。展会现场举行的一场新品发布会上，杭州德迪智能科技有限公司发布的开放式3D打印（OAM）概念产品，以近乎科幻的方式吸引了众多观众的目光。

德迪智能董事长应华介绍说，这一概念产品采用全新设计的3D打印专用无人机作为喷头载体，通过地面设备及热气球配备持续性的供料系统，并依靠精确的外部定位系统指挥无人机将材料精确输送到指定位置。

“从地形、地貌、地质勘探，到建设规划和设计、结构设计、施工过程设计、打印建筑，一系列过程完全由无人机组进行，不受空间和气候的限制。”应华说，不久的将来德迪智能将展示采用这一技术打印的实体建筑。

作为增材制造领域的知名展会，TCT亚洲展云集了众多增材制造产业领先企业。除了通用电气、惠普、巴斯夫、杜邦这样的跨国巨头，一些本土年轻企业同样给人们留下了深刻印象。

德迪智能还带来了另外两款新型概念产品――可实现铜和铁、金属和陶瓷等不同材料同时混合打印的材料混构3D打印设备DS2，以及基于仿生系统、支持无限长打印的工艺混合流水线DA2。作为上海电气集团、华中科技大学联合投资设立的高科技企业，上海探真激光技术有限公司则携其拥有的“四光束扫描成型”专利参展。

看过了令人目不暇接的各种新设备、新技术，不少观众在展会一隅一间小小的咖啡屋驻足。一台咖啡机、一台桌面3D 打印设备，只需要一分钟就可以让自己的照片出现在咖啡奶盖表面。

上海极臻三维设计有限公司首席执行官王蕾告诉记者，现在上海已经有3家XUBERANCE（极致盛放）3D打印咖啡厅。除了咖啡拉花，咖啡厅的灯饰、餐具甚至糖果都由3D打印完成。

作为一种以数字模型为基础的新型制造技术，3D打印以其在航空航天、汽车、生物医疗、建筑、教育等诸多领域的良好应用前景，成为“中国制造2025”的发展重点之一。根据去年12月多部门发布的《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》，到2020年我国增材制造产业年销售收入将超过200亿元，关键核心技术达到国际同步发展水平。

从造房子到泡咖啡，3D打印正展现出巨大的想象空间。而在应华、王蕾等众多从业者看来，政策引领和市场需求将通过完善包括材料、基础部件、设备、配套系统、服务、行业应用在内的全产业链，助推这一颠覆性技术更快速发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210248-1.html

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