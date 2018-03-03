张家口市190亿元可再生能源示范区产业创新发展项目获批

日前，国家发改委批复了河北省发改委上报的张家口市可再生能源示范区产业创新发展专项实施方案，并列入专项。这是张家口市高新技术领域的第一个专项，也是张家口

日前，国家发改委批复了河北省发改委上报的张家口市可再生能源示范区产业创新发展专项实施方案，并列入专项。这是张家口市高新技术领域的第一个专项，也是张家口可再生能源示范区建设的又一重要成果。

2017年国家发改委在张家口召开的张家口市可再生能源示范区协调推进会和《关于张家口可再生能源示范区建设重点工作（2017－2020年）及任务分工的通知》任务部署中，均明确要求示范区要推进可再生能源技术创新和产业集群发展。为此，张家口市发改委在2017年下半年对张家口可再生能源装备产业开展了大量调研工作，筛选出了28个项目。

经过评审，16个2018年至2020年拟实施项目将作为示范区产业创新发展的主要支撑。16个项目总投资190亿元，其中2018年拟实施项目8个，总投资40．6亿元；2019年拟实施项目5个，总投资68．1亿元；2020年拟实施项目3个，总投资81．3亿元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210249-1.html

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