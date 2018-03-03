湖北省物价局重新认定5个光伏发电项目执行竞争比选承诺上网电价

上述价格从项目发电机组并网发电之日起执行。在我省现行燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘）以内的部分，由省电力公司负担；高出部分，通过国家可再生能

天门市、荆州市、黄冈市、黄石市物价局（发展改革委），省电力公司，各有关发电企业：

根据《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格〔2016〕2729号）规定，结合《湖北省能源局关于下达2016年普通光伏电站规模指标的通知》（鄂能源新能〔2017〕4号）中有关光伏发电项目参与竞争比选承诺的上网电价情况，现重新认定天门追日青山20MWp分布式地面电站等5个光伏发电项目执行企业承诺上网电价（含17％增值税），具体项目名称、装机容量、价格标准见附件（附后）。

上述价格从项目发电机组并网发电之日起执行。在我省现行燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘）以内的部分，由省电力公司负担；高出部分，通过国家可再生能源发展基金予以补贴。燃煤机组标杆上网电价调整后，由省电力公司负担的部分相应调整。

《省物价局关于金伏麻城中馆驿（一期）50MWp等光伏电站上网电价的批复》（鄂价环资函〔2016〕18号）、《省物价局关于华电枣阳太平100MWp等光伏发电项目上网电价的批复》（鄂价环资函〔2016〕73号）、《省物价局关于信义孝昌邹岗150MWp等光伏发电项目上网电价的批复》（鄂价环资函〔2017〕13号）与本通知不一致的地方，以本通知内容为准。

附件：天门追日青山20MWp分布式地面电站等5个光伏发电项目上网电价表

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210250-1.html

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