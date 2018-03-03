迅实科技TCT发布高性能陶瓷3D打印机CeraRay

2018年3月1日，TCT亚洲3D打印展期间，浙江迅实科技展出了其自主研发的陶瓷3D打印机CeraRay以及大尺寸DLP3D打印机SolarRay。
2018年3月1日，TCT亚洲3D打印展期间，浙江迅实科技展出了其自主研发的陶瓷3D打印机CeraRay以及大尺寸DLP3D打印机SolarRay。
据迅实科技工作人员介绍：“CeraRay采用DLP光固化面成型工艺，打印精度和速度优于大部分同类产品。陶瓷3D打印在齿科、铸模领域都有广泛的应用，之所以研制CeraRay是因为市场需要比传统方法更快速地生产高质量的全瓷牙和陶瓷零部件。”
CeraRay的核心部件是自主研发的新型RayTwoDLP光源，可以稳定、准确的将光波照射到指定点上，由此固化出来的产品尺寸精确，且极高的功率有效地提高了固化速度。据悉，CeraRay打印层厚可以控制在10-50微米，成型精度达到±0.05mm，打印速度达到15-30s/层。此外，迅实科技在CeraRay的斜拔式分离系统中引入了THK高精度直接模组，使得设备更加稳定、可靠。
除了在精度和速度方面的优势，CeraRay的材料兼容性也非常好，设备可以打印氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、复合陶瓷金属等多种材料。升级过的刮刀结构分层系统还有效解决了材料粘连问题，提高了材料的利用率。
此外，迅实科技推出的大尺寸DLP光固化3D打印机也非常抢眼，采用DLP上置式面阵曝光成型，成型尺寸可达396*216*300mm，分辨率1920*1080，成型速度可达1000g/h。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210251-1.html
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