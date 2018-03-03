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上海：守住25%底线 像保护耕地一样保护先进制造业

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科技传媒网 先进制造业 2018-03-03 12:00

1月31日,上海张江科技港・先进制造产业园开工。母体是科技创新园的这个园中园,将布局精密仪器仪表、智能制造等先进制造产业。这个产业园是上海贯彻“制造业占比

党的十九大提出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，深化供给侧结构性改革。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场，是供给侧结构性改革的重要领域。日前，制造业强省强市已陆续发布2018年工作安排，关于发展先进制造业他们是如何规划的呢？先进制造业全媒体将陆续推出“2018制造强省/市制造业规划”系列文章，着重分析上海、江苏、浙江、广东、山东、四川等制造强省/市在2018年的规划与该地区产业现状。

“2018制造强省/市制造业规划”系列文章第二期：上海――守住25%底线，像保护耕地一样保护先进制造业。

上海：守住25%底线 像保护耕地一样保护先进制造业

上海对制造业占比提出“底线思维”

1月31日，上海张江科技港・先进制造产业园开工。母体是科技创新园的这个园中园，将布局精密仪器仪表智能制造等先进制造产业。这个产业园是上海贯彻“制造业占比以25%为底线”“像保护耕地一样保护先进制造业”精神的切实举措。

众所周知，上海曾是国内最大的工业城市。20世纪90年代，根据产业发展趋势，上海卸下工业时代的勋章，以狂飙突进的态势开始三产化进程：服务业比重从50%到60%，花了11年时间；从60%到70%，仅用4年。然而在快速三产化过程中，出现一些不得不重视的问题。

上海曾是全球重要的笔记本电脑代工基地，仅松江区就占据了全球产量的1/3。2008年左右，随着上海用地、人力等生产要素成本的上升，笔记本电脑的制造环节大举西迁。对此，上海视为腾笼换鸟、发展现代服务业的机会，不但任由其进行，甚至一度出台政策鼓励进行。然而一个没想到的结果是，随着笔记本电脑制造环节的流失，相关的金融、物流、研发等生产性服务业也随之迁走。生产性服务业是上海服务业的主体，占比超过

2/3，由此导致每年流失数千亿元产值，让上海一度面临转型“阵痛期”。

现实是最好的教材。上海市提出，制造业占比要有底线思维，“十三五”时期制造业占GDP比重不低于25%的底线。具体是聚焦新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器械等九大战略性新兴产业，并对汽车、钢铁、化工等传统优势产业加大技术创新改造力度。

制造业占比下滑和土地成本过高直接相关――近年来由于土地供应紧张，上海土地建设规模连年呈负增长。在这个形势下，为保住制造业发展底线，上海毅然喊出“先进制造业‘不缺地’”的响亮口号。具体做法是做优增量、盘活存量：一方面，到2035年全市将保留10%-15%的工业用地，其中产业基地内用于先进制造业发展的工业用地面积不少于150平方公里；另一方面，调整低效产能，腾出更多的土地发展先进制造业，每年将不少于1/3的土地减量化所腾挪出的用地指标用于重点工业项目。

为先进制造业保证土地供应，还要降低用地成本。为此，上海在全国率先出台土地弹性出让年限和续期办法，一般工业用地出让年期从50年降至20年，到期后可按现在价格续期。上海还探索试点“先租后让”，采取差别化、多样化的土地出让方式。上海张江科技港？先进制造产业园，就是采用了这种用地办法。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210253-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造先进制造

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