看菜吃饭，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示

看菜吃饭，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示,饿了么 外卖 点餐

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，饿了么、百度外卖开启餐品原材料及营养公示制度，网上餐饮商户将公示菜品的配料以及菜品营养成分。“鱼香肉丝没鱼”、“菠萝包里面没有菠萝”菜名神吐槽今后不再有。

目前，平台正以北京、上海、广东和浙江等试点区域为样板，将餐品原材料标示逐步推广覆盖到全国各省市。在最新版的饿了么APP中，原材料在餐厅一级页面的菜品下方显示，方便用户浏览。如用户发现实际餐品原材料与公示不符，有权选择退单及向平台客服投诉。

公示菜品原材料后，消费者对菜品的知情权将得到保障。用户在网上点餐时，有时会碰到一些难以理解的菜品名称，同一名称的菜品，如“宫保鸡丁”，南北方地域差异导致制作材料也不尽相同。公示原材料有助于提升用户体验。

公示还可减少或避免食物过敏的发生。如蛋炒饭中加入了虾仁，就有可能引起海鲜过敏消费者致病。通过对餐品原材料进行标示，可有效避免易过敏体质人群发生误食而产生食品安全事件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210255-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm