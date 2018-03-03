　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

看菜吃饭，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 12:03

看菜吃饭，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示,饿了么 外卖 点餐

点外卖可以“看菜吃饭”，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，饿了么、百度外卖开启餐品原材料及营养公示制度，网上餐饮商户将公示菜品的配料以及菜品营养成分。“鱼香肉丝没鱼”、“菠萝包里面没有菠萝”菜名神吐槽今后不再有。

点外卖可以“看菜吃饭”，饿了么百度外卖实施外卖原材料公示

目前，平台正以北京、上海、广东和浙江等试点区域为样板，将餐品原材料标示逐步推广覆盖到全国各省市。在最新版的饿了么APP中，原材料在餐厅一级页面的菜品下方显示，方便用户浏览。如用户发现实际餐品原材料与公示不符，有权选择退单及向平台客服投诉。

公示菜品原材料后，消费者对菜品的知情权将得到保障。用户在网上点餐时，有时会碰到一些难以理解的菜品名称，同一名称的菜品，如“宫保鸡丁”，南北方地域差异导致制作材料也不尽相同。公示原材料有助于提升用户体验。

公示还可减少或避免食物过敏的发生。如蛋炒饭中加入了虾仁，就有可能引起海鲜过敏消费者致病。通过对餐品原材料进行标示，可有效避免易过敏体质人群发生误食而产生食品安全事件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210255-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:饿了么外卖点餐

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人,机器人 mit 医院 人工智能 沙阿

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS