途家：数据显示成都为2017入住最多的民宿目的地城市

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，途家于近日对外宣布了此前经历整合之后的新途家矩阵：携程民宿、去哪儿民宿、途家、蚂蚁短租和大鱼自助游，组成了新途家集团。途家COO杨昌乐称，途家接下来将重点关注在信用建立、民宿分级、赋能商户和打造安全四个维度上的全新战略。

关于新矩阵，从具体面向对象来看，其中途家、携程民宿、去哪儿民宿主要负责国内中高端民宿；蚂蚁短租则针对年轻化人群，重点推出高性价比的民宿业务；作为新途家的海外事业部，由原大鱼自助游团队和途家海外业务部升级而成，并由大鱼团队统一负责，持续运用Hunter模式开拓海外市场。据途家方面称，本次双方合并后，新途家的海外业务已经覆盖到全球1037个目的地，40万套以上的房源；此外，在整合打通了途家、蚂蚁短租、携程、艺龙、去哪儿、58赶集、微信酒店、芝麻信用等平台的房屋库存共享后，途家2017年交易量增长5倍、房源增长3倍。

据网易科技了解，国内几大住宿平台在进入2018年以来都不约而同加快了海外相关业务的布局，如小猪短租此前与在线旅游巨头Priceline旗下新加坡在线旅游公司Agoda签署了合作协议，2018年两家公司即将共享民宿资源。

被问及途家在海外业务具体布局方面，杨昌乐对网易科技表示，整个2017年途家都在准备阶段，具体来说，策略会分为以下几方面：从用户角度说，途家会跟随中国人的出境游，给中国游客提供更多在海外住宿的选择，尽量有更贴近当地化的体验。从供应商角度说，途家会选择多种方式与其合作，“不管是在日本、台湾、韩国、新加坡等等，这些地方其实已经有很多供应商了，目前在供应方面的话，应该也是说我们能够提供比较有特点，有意思的这样一个民宿让我们大众去住，所以我们并不会排除说和其他能够有真正房源的供应商合作，只要他们有多余的房间，我们平台上有用户，都会达成一个合作。”

杨昌乐认为民宿市场非常庞大，最终不可能由途家或其他任何一家平台完全吃下来，而是会形成一个生态链。

此外，途家也于当日发布了2017民宿短租报告。据途家大数据显示，2017年41%的游客选择在当天预订当天入住，提前1天预订的游客占比16%，这其中主要以90后为主。海外出行的平均预订天数为30.8天，而国内这一数据仅为4天。对比2016年，2017年海外出行的平均预订天数在增加，而国内出行的平均预订天数在减少。

2017年入住最多的民宿目的地城市中，国内TOP 10城市排名为：成都、上海、北京、重庆、广州、三亚、青岛、杭州、西安、厦门。这10个城市的间夜量合计，接近全国间夜量的六成。除北京、青岛、西安以外，其余城市全部为南方城市。相比2016年，杭州排名上升5位，挤进TOP 10，济南下降了6位，未能上榜。

2017年入住最多的民宿目的地城市中，海外TOP10城市排名为：大阪、东京、京都、普吉岛、曼谷、清迈、芭提雅、首尔、新加坡、沙巴。排名前十的城市间夜量合计，超过海外城市间夜总量的八成。2017年，大阪依旧位居首位，日本京都排名上升6位，新加坡和沙巴首次进入TOP10；海外最受欢迎的TOP10城市都分布在日韩和泰国，均为中国周边地区。（锡安）

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