元宵佳节 江苏永年奉上“金属3D打印满汉全席”

一年一度的亚洲3D打印盛宴-“TCT增材制造展”于2018年3月1日在上海国际新博览中心拉开大幕。现场有来自德国、意大利、美国，中国等超200家企业参展。作为国内领

一年一度的亚洲3D打印盛宴-“TCT增材制造展”于2018年3月1日在上海国际新博览中心拉开大幕。现场有来自德国、意大利、美国，中国等超200家企业参展。

作为国内领先的金属3D打印企业江苏永年激光受邀参加。现场，江苏永年展示了采用金属3D打印技术，由江苏永年自主研发生产的设备在工业、航空航天、数字医疗等行业的市场应用方案。

工业应用――键打印，轻松制造复杂模具

数字医疗――自动化操作，智造绿色健康经济医疗用品

航空航天――拓扑优化，制成轻量化零部件

LCD修复机――制造再修复，低成本，高质量，恢复旧件生命力

在现场，我们的工作人员接待了许多来自汽车、模具、航空、石油等专业客户咨询。详细解答了3D打印技术如何与传统技术相结合，实现最优化制造。

董事长颜教授接受各家媒体采访

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210257-1.html

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