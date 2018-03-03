开利空调携手谦祥万和城，合力打造郑州艺术商业经典

郑州,2018年3月1日--开利中国与谦祥集团达成协议，将为其商业广场提供19XR系列变频离心机组产品、30XW系列螺杆式冷水机组产品以及两套CCN机房群控系统。“谦祥万和城”项目是谦祥集团在郑州倾情打造的集住宅、公寓、商业等多业态于一体的大型城市综合体项目，此次合作彰显了开利为客户提供高效解决方案的能力。作为高科技暖通空调及冷冻解决方案领域的领先者，开利中国隶属于联合技术环境、控制与安防。联合技术环境、控制与安防是美国联合技术公司(NYSE:UTX)的业务单元。

根据协议，开利中国将为郑州谦祥万和城的商业广场提供2台19XR系列变频离心机组产品、2台30XW系列螺杆式冷水机组产品以及两套CCN机房群控系统。开利鼎酷TM系列离心机组冷量可达3000冷吨，减少设备占地面积，为客户带去了有利的初次成本投入及优越的运行效率，满足客户高效节能的需求。机组采用HFC-134a 制冷剂，避免臭氧层破坏，无淘汰期限，实现客户对绿色建筑的承诺，助力中国绿色环境。

开利中国西北区总经理张勇先生表示：“1922年，开利发明了第一台离心机组，并在之后的近百年时间里一直致力于离心技术的创新和发展，以高效可靠的解决方案护航全球绿色城市建设。很高兴我们的19XR系列离心机组产品可以帮助谦祥万和城项目承担一份环保的责任。开利空调的全面性及专业性，让我们更懂客户和市场的需求。凭借不断的技术创新，开利将为客户提供高效和可靠的解决方案及高质量的使用体验。”

谦祥万和城项目总占地461亩，总建筑面积约128万方，项目总体规划建筑40余栋，由A、B、C、D、E五大地块组成，涵盖高层住宅、大型商业、写字楼等多种物业形态，旨在打造郑州风尚艺术购物公园，计划于2018年底营业。

开利中国将为郑州“谦详万和城”提供19XR系列变频离心机组产品

关于开利

开利在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位，由现代空调的发明者开利博士创建，为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案、节能产品以及楼宇自控解决方案。开利隶属于联合技术环境、控制与安防；联合技术环境、控制与安防是美国联合技术公司的业务单元；美国联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业的供应商。更多信息，请访问开利官网或关注开利中国官方微信公众号"Carrier_China”。

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