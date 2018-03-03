　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

搭载锐龙移动处理器，Acer蜂鸟Swift 3京东首发预售

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-03 12:12

搭载锐龙移动处理器，Acer蜂鸟Swift 3京东首发预售

　　蓄势四年， AMD锐龙系列处理器用强劲实力重新定义高性能计算，大幅提升用户的性能体验，搭载锐龙移动处理器的笔记本新品也在期待中逐渐上市。新年伊始，AMD携手Acer推出高性能全金属轻薄本——Acer 蜂鸟 Swift 3，最高配备AMD 锐龙7 2700U 移动处理器搭载Radeon Vega Graphics，性能表现卓越不凡。Acer 蜂鸟 Swift 3即将于3月5日在京东首发，现已开启预约，在3月9日之前都可享受首发价直减500元，最低仅4499元，首发还有0元试用、晒单返券等超值优惠活动，详情点击京东专场链接 https://sale.jd.com/act/v2JKFilZgpojTmh.html

1.jpg

　　Acer 蜂鸟 Swift 3分别搭载四核八线程高性能移动处理器——锐龙7 2700U和锐龙5 2500U，基于全新“ZEN”架构的APU，运算效能较7代APU提升175%。其中的锐龙7 2700U移动处理器基准频率为2.2GHz，动态加速频率最高可达3.8GHz，拥有高达10组Vega图形计算单元，最大GPU时钟频率达1300MHz。同时，处理器搭载Radeon Vega Graphics，性能较上一代提升128%，在1080P中等画质下，可轻松运行《守望先锋》《英雄联盟》等各大热门游戏。

　　此外，Acer 蜂鸟 Swift 3锐龙7 2700U移动处理器版本搭配128GB SSD固态硬盘+1TB机械硬盘+8GB DDR4内存，而锐龙5 2500U移动处理器版本则搭配256GB PCIe SSD+8GB DDR4内存，方便用户在不同需求下任性选择，尽享开机、应用响应、大文件传输等操作下的极速体验。

2.jpg

　　蜂鸟Swift 3笔记本电脑专为当今移动化程度日益提升的快节奏社会而设计，旨在帮助用户实现电池全天候续航，在旅途中也能更加方便地进行应用。蜂鸟 Swift 3支持关机充电，续航时间持久，8小时的无电源待机可轻松实现一整天的使用需求。薄至18.9MM，全金属外观设计，表面以拉丝工艺处理，抗摔耐磨，轻松应对环境复杂的户外使用挑战。机身屏幕以15.6英寸的康宁玻璃全贴面打造，IPS FHD 1080P全高清显示，细节逼真细腻，无论是办公、看电影还是玩游戏，都能沉浸其中，不受外界干扰。

3.jpg

　　搭载四核八线程高性能锐龙移动处理器的Acer 蜂鸟Swift 3笔记本电脑以其强大直观的计算性能、饱含思考的细节设计和低至4499元的首发价格轻松征服每一名用户。预约报名火热进行中，更多预约优惠、0元试用和晒单返券等超值活动切莫错过!详情请点击京东预约专场：https://sale.jd.com/act/v2JKFilZgpojTmh.html

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210260-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:移动处理器锐龙Acer蜂鸟Swift

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人

MIT副教授：相比工厂，医院为何更爱接受机器人,机器人 mit 医院 人工智能 沙阿

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS