搭载锐龙移动处理器，Acer蜂鸟Swift 3京东首发预售

蓄势四年， AMD锐龙系列处理器用强劲实力重新定义高性能计算，大幅提升用户的性能体验，搭载锐龙移动处理器的笔记本新品也在期待中逐渐上市。新年伊始，AMD携手Acer推出高性能全金属轻薄本——Acer 蜂鸟 Swift 3，最高配备AMD 锐龙7 2700U 移动处理器搭载Radeon Vega Graphics，性能表现卓越不凡。Acer 蜂鸟 Swift 3即将于3月5日在京东首发，现已开启预约，在3月9日之前都可享受首发价直减500元，最低仅4499元，首发还有0元试用、晒单返券等超值优惠活动，详情点击京东专场链接 https://sale.jd.com/act/v2JKFilZgpojTmh.html

Acer 蜂鸟 Swift 3分别搭载四核八线程高性能移动处理器——锐龙7 2700U和锐龙5 2500U，基于全新“ZEN”架构的APU，运算效能较7代APU提升175%。其中的锐龙7 2700U移动处理器基准频率为2.2GHz，动态加速频率最高可达3.8GHz，拥有高达10组Vega图形计算单元，最大GPU时钟频率达1300MHz。同时，处理器搭载Radeon Vega Graphics，性能较上一代提升128%，在1080P中等画质下，可轻松运行《守望先锋》《英雄联盟》等各大热门游戏。

此外，Acer 蜂鸟 Swift 3锐龙7 2700U移动处理器版本搭配128GB SSD固态硬盘+1TB机械硬盘+8GB DDR4内存，而锐龙5 2500U移动处理器版本则搭配256GB PCIe SSD+8GB DDR4内存，方便用户在不同需求下任性选择，尽享开机、应用响应、大文件传输等操作下的极速体验。

蜂鸟Swift 3笔记本电脑专为当今移动化程度日益提升的快节奏社会而设计，旨在帮助用户实现电池全天候续航，在旅途中也能更加方便地进行应用。蜂鸟 Swift 3支持关机充电，续航时间持久，8小时的无电源待机可轻松实现一整天的使用需求。薄至18.9MM，全金属外观设计，表面以拉丝工艺处理，抗摔耐磨，轻松应对环境复杂的户外使用挑战。机身屏幕以15.6英寸的康宁玻璃全贴面打造，IPS FHD 1080P全高清显示，细节逼真细腻，无论是办公、看电影还是玩游戏，都能沉浸其中，不受外界干扰。

搭载四核八线程高性能锐龙移动处理器的Acer 蜂鸟Swift 3笔记本电脑以其强大直观的计算性能、饱含思考的细节设计和低至4499元的首发价格轻松征服每一名用户。预约报名火热进行中，更多预约优惠、0元试用和晒单返券等超值活动切莫错过!详情请点击京东预约专场：https://sale.jd.com/act/v2JKFilZgpojTmh.html

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