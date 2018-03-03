阿片类药物危机迫在眉睫 美国与其他国家联手制止

据联合国估计，近几年全球滥用阿片类药物的人达3500万之多。特朗普总统（President Trump）在2017年10月26日的讲话中宣布，阿片泛滥已构成国家健康紧急状况。他

（原标题：Addressing the Opioid Crisis ）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，今天，白宫举办了一场阿片类药物峰会，讨论整个行政当局抗击阿片类药物危机的努力。特朗普总统行政当局的成员参加了峰会，并详细介绍了他们在所有可能的战线上为应对阿片类药物危机而正在采取的行动。

政府努力解决吸毒成瘾和阿片类药物贩运问题的重点是教育和预防、治疗和康复以及执法和拦截。副秘书长约翰沙利文在与司法部长杰夫塞申斯和国土安全部部长克尔斯特恩尼尔森一起举行的小组讨论会上重点讨论了后一个问题。

许多杀害美国公民的非法阿片类药物在海外生产，并由跨国经营的犯罪组织贩运。

这一层面上，解决阿片类危机是国务院最高的药物管制优先事项。美国国务院致力于利用多种工具和国际合作伙伴关系，制止跨国犯罪组织或TCO以及他们长期贩毒并摧毁美国人生命的犯罪活动网络。

通过梅里达倡议，美国正在加强与墨西哥的合作 ―― 墨西哥是美国超过90％的海洛因供应的源头，阻止非法贩毒，查找和惩罚参与犯罪贩运组织的犯罪分子，并切断他们的来源的资金。美国还与墨西哥同行合作，寻找新的途径，打破负责贩运海洛因和其他非法药物进入美国的TCO的收入来源，并更积极地根除罂粟作物，培训执法机构，加强边界安全，并将毒贩绳之以法。

中国也是与阿片类药物斗争的焦点领域。美国和中国结成了富有成效的禁毒关系。由于两国的合作，中国已经制定了143种物质的生产和销售的国内限制，其中包括一些芬太尼相关化合物。中国监管的加强对美国街头这些物质的减少起到了重要作用。

与国际组织合作对于这项工作也很重要。去年春天，应美国的要求，联合国麻醉药品委员会一致投票通过对用于生产芬太尼的两种主要成分进行新的国际管制。这一变化和其他努力导致这些化学品在非法药物市场上的存在下降。在两周内，联合国委员会将再次根据我们的要求考虑对杀手药carnfentanil和其他几种合成阿片类药物进行控制。

我们面临的阿片类药物危机不分国界。美国国务部将在我们积极与阿片类药物作斗争的同时，继续利用好与其他国家建立的伙伴关系。

美国在与世界各地国家共同努力，制止可以使人上瘾的危险的非法阿片类药物的泛滥，其中包括海洛因和诸如芬太尼等人工合成药物。

据联合国估计，近几年全球滥用阿片类药物的人达3500万之多。特朗普总统（President Trump）在2017年10月26日的讲话中宣布，阿片泛滥已构成国家健康紧急状况。他说：“通过共同努力，我们将战胜阿片泛滥。”

美国与其他国家联手制止阿片药物泛滥 （来源：网易科技频道）

一些人工合成阿片，如芬太尼，已经流入美国城市 。芬太尼及其前体化学品以合法和非法途径穿过边境――它们在摧毁生命。

美国有关机构正在努力确保不让这种情况继续下去。特朗普总统已采取以下行动：

命令执法机构阻止人工合成芬太尼的国际走私。

强调继续保障边界安全，制止这些药物流入美国。

重申美国对60多个国家内的有关药物预防、治疗和康复项目的支持。

此外，美国国务院促成达成了一项有约束力的联合国协议，使犯罪分子更难以获得芬太尼的主要前体化学品。

2017年8月，特朗普总统就这一危机举行的通报会上说，“我们将赢得胜利。我们别无选择。为了我们的年轻一代，我们必须赢得胜利。为了我们的年轻人，我们必须赢得胜利。”

3月1日星期四，美国国务院副国务卿约翰・苏利文（John Sullivan）将出席白宫（White House）举行的峰会，讨论阿片危机问题。他预期将谈到支持墨西哥当局的努力，更积极地根除阿片作物，建设执法能力，提高边界安全和将跨国犯罪集团及毒品贩子绳之以法等问题。

他还将讨论美中两国的合作，帮助中国制定国内对143种物质的生产和销售的限制，包括一些与芬太尼有关的合成物。