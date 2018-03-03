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快报：一文看尽国内工业互联网上市公司业绩

点评

科技传媒网 OFweek工控网 2018-03-03 15:00

2017年结束，小编统计了市场工业互联网上市企业的业绩快报情况，让市场人士一文看尽国内工业互联网上市公司业绩。

用友软件是企业与公共组织软件、云服务、金融服务提供商，是国产ERP软件的领导厂商。用友软件的产品涉及企业不同职能部门的领域云、面向不同行业的行业云及云平台等产品。

用友网络1月30日公告称，预计2017年度归属于上市公司股东净利润范围为33556万元到39478万元，同比增加比例范围为70%到100%。

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用友网络称，其收入增加的原因主要有两点：

第一，报告期内，数字化商业背景下的企业服务进入发展新时期，随着产业以及客户应用企业服务的深入发展，公司大力推进用友 3.0 战略，加大了对云服务和金融服务业务的投入，实施了新一期的股权激励计划，加大了研发投入力度，加快了云服务和金融服务业务发展，实现了云服务收入和金融服务收入的高速增长、软件业务稳定增长；同时，整合公司云服务业务组织，聚焦用友云核心业务，有效控制了经营成本和费用，提高了经营效益。

第二，由于报告期内处置长期股权投资及金融资产的投资收益增加，导致公司非经常性损益也有所增长。

浪潮软件

浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力，为客户打造领先的云计算基础架构平台。浪潮集团拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司。

其中，浪潮软件定位于行业信息化综合解决方案提供商，在司法系统、电子政务、通信、分行业ERP、金融、烟草等行业或领域拥有自主版权解决方案或应用软件。

浪潮软件2017年上半年实现营业总收入4.5亿元，实现归属上市公司股东的净利润1400万元。

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210263-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工业互联网

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