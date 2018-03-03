陈伟星再怼朱啸虎：永不支持他的投的区块链项目,朱啸虎 陈伟星 区块链 朋友圈
科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日。最近和知名投资人朱啸虎一直处于“撕逼”状态的另一知名区块链投资人陈伟星今天通过朋友圈表示，今后将永远不支持朱啸虎投资的任何区块链项目，也不欢迎朱啸虎参与自己投资的区块链项目。
不过陈伟星并没有在朋友圈直接使用“朱啸虎”名字的文字，而是用3个表情符合符号：猪+笑脸+老虎代替，给人非常直观的暗示。
而朱啸虎今天也发布一条祝贺元宵节快乐的朋友圈，配图颇为夸张，但似乎并没有对陈伟星的言辞有所回应。
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