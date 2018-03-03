颜值品质双在线 漫步者蓝牙耳机W800BT斩获2018 iF设计大奖

近日，被誉为设计界“奥斯卡”的德国iF设计奖公布了其2018年获奖产品名单，EDIFIER漫步者W800BT蓝牙耳机凭借其以用户为中心的产品理念、简约的设计风格，高品质的听觉体验，从来自全球54国、6401件参赛产品中脱颖而出，拿到iF设计大奖，获得世界设计领域的一致认可。

德国iF设计大奖，由德国历史最悠久的工业设计机构每年定期举办，与德国RedDot(红点设计大奖)、美国IDEA(工业设计杰出大奖)齐名，创立于1953年，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，历经半个世纪的发展，已成为全球最大也是最受敬重的设计中心之一。EDIFIER漫步者继M16便携音响和E25蓝牙音响之后，再次凭借W800BT蓝牙耳机斩获iF设计奖，可见EDIFIER漫步者的设计正持续在这些顶级竞技舞台上大放异彩。

“无线、自由、随时随地享受音乐”是EDIFIER漫步者W800BT的设计初衷，亦是它的优势所在。强劲低频、质感人声使整机听感明亮、通透，尤其适合流行乐、爵士乐、摇滚乐等风格的演绎。此外，特别设计的持久电池续航能力和低能耗特点，可带来长达约72小时的音乐盛宴，让使用者尽情享受科技与音乐带来的畅快与愉悦。此外，“工艺考究，细节出众”也是EDIFIER漫步者W800BT给人留下深刻印象的重要因素。整个耳机遵循“Less is more”的设计理念，金属质感的外形简约大方，同时设计师全面考虑佩戴者舒适度和便携性，不加多余修饰，在耐用且轻量化的基础上打造高品质外观。

由此，无论是外观设计还是技术加持，W800BT蓝牙耳机在整体上提升了用户的使用体验，使得这款耳机受到了众多消费者的青睐，此次的获奖更是说明EDIFIER漫步者将进一步发力于耳机领域，凭借在音频领域的雄厚实力重点打造精品耳机产品。

自1996年成立，EDIFIER漫步者乘着90年代末中国音频设备爆发式增长的东风，凭借自身过硬的技术与敏锐的眼光，很快便在群雄并起的市场中突出重围，并在家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等多领域全面开花，成为目前行业内首屈一指的专业化音频设备企业。近年来，EDIFIER漫步者以惊人的创新速度不断进行技术突破，旗下多款产品屡获“红点设计奖”、“iF产品设计奖”、“CES产品设计与创新奖”、“日本工业设计协会优良设计奖”等多项国际荣誉，为自身品牌赢得口碑，也为中国品牌赢得骄傲。

EDIFIER漫步者对声音世界的极致追求，使每一个产品都饱含着设计者的热情与诚意——这份热情与诚意既代表了一种专业态度，也代表了一种生活态度，于细微处见实力，在无形的音频世界中展示技术的无限可能。为给听众带来更加完美的听觉体验，使其在美好声音的传递中感受生活的每一处动听——这是EDIFIER漫步者的精神和信念，也是EDIFIER漫步者不懈努力的方向。

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