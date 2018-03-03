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政府、学术界、工业界协同推动智能制造

点评

科技传媒网 e-works数字化企业网 2018-03-03 15:12

智能制造东风劲吹，国家大力推进，地方政府政策引导，企业热火朝天，学会联合体成立，相关会议盛况空前，各界协同推动智能制造为制造业转型再添浓墨重彩的一笔。

国家大力推进。为贯彻落实制造强国战略部署，工业和信息化部自2015年起启动了智能制造试点示范专项行动。三年来，专项行动取得了明显成效。智能制造推进体系基本形成，核心装备供给能力持续增强，集成服务能力不断提高，基础支撑能力不断夯实，新模式推广应用成效明显。先后共遴选确定了206个智能制造试点示范项目，其中工业互联网创新应用项目28个，试点示范的行业和区域逐步扩大，目前已覆盖30个省（自治区、直辖市）、82个行业，在企业提质增效、降本减耗、提高核心竞争力等方面发挥了积极作用，有力支撑并推动了制造业转型升级。

地方政府政策引导。天津实施智能科技产业发展行动计划，积极发展智能制造、服务制造、绿色制造；江苏创建一批示范智能车间和智能工厂，以世界智能制造大会为契机，充分发挥优势，大力实施智能制造工程，努力打造“智造江苏”品牌；广东出台建设制造强省的政策措施，促进制造业加速向数字化、网络化、智能化、绿色化发展。浙江以工业互联网、企业上云、智能化改造推动传统产业转型升级，新增10万台工业机器人，建设了一批“无人工厂”和“无人车间”；……地方政府推动智能制造的工作不枚盛举，可谓铺天盖地。

学会联合体成立。为了促进企业、科研机构、高等院校在战略层面的有效结合，增强我国智能制造的能力和水平，推动我国制造业实现战略性的重点突破、重点跨越，由11家中国科协所属全国学会发起成立了中国科协智能制造学会联合体，承担打造智能制造领域高端智库、搭建智能制造领域学术交流服务平台、搭建智能制造领域协同创新服务平台、建设智能制造领域人才培养平台的工作。

企业热火朝天。TCL集团投资96亿元在惠州建设模组和整机一体化的智能制造基地；海尔集团与广州南沙开发区签约，计划在南沙投资建设COSMOPLAT工业互联网中心、智能制造及智慧物流中心；美的集团则与碧桂园战略合作，计划在佛山建设智能制造的无人工厂、库卡机器人小镇；……大多数企业正在把智能制造作为新一轮腾飞的“第二跑道”。 但有一点需求强调，智能制造并不是所有制造业转型升级的‘万金油’，最重要的是选择适合自己的路径。

会议盛况空前。2017年12月6日--8日，由工业和信息化部、中国工程院、中国科协和江苏省人民政府联合主办的2017世界智能制造大会在南京市举办； 2017年5月10日，由中国工程院、工业和信息化部联合主办的2017智能制造国际会议在北京召开；2017年9月22日，e-works主办的2017（第三届）智能制造国际论坛在武汉举行；……通过这些大型智能制造相关会议的成功举办，制造企业可以更准确地理解智能制造、了解智能制造的前沿技术与领先应用，对务实推进智能制造，推动企业的数字化转型具有重要的意义。

笔者认为，智能制造是一个长期的系统工程，推进过程需要开放的国际视野，采他山之石以攻玉，纳别水之址以厚己。通过国际智能制造考察的所见所闻，归纳总结一些值得我国制造企业学习借鉴的发展策略与成功经验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210267-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造智能工厂

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