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又摊上大事！日本新干线召回146辆列车 因底盘出现龟裂可能导致脱轨

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科技传媒网 前瞻网 2018-03-03 17:00

JR西日本铁路公司周三表示，川崎重工在2007年过度降低钢材部件强度，可能导致去年12月新干线车厢底部出现16厘米裂缝。

JR西日本铁路公司周三表示，川崎重工在2007年过度降低钢材部件强度，可能导致去年12月新干线车厢底部出现16厘米裂缝。

又摊上大事！日本新干线召回146辆列车 因底盘出现龟裂可能导致脱轨

铁路运营商表示，该部件的最薄部分为4.7毫米，比设计的要少3.3毫米。

JR西日本发现了100辆新干线底盘也有类似的过于磨损的部件。然而，操作员没有发现即时的安全问题，因为它已经通过使用超声波监测设备的测试，确认了零件没有裂缝。

JR西日本表示，底盘需要保持足够的强度才能支持火车车厢，它将在一年内逐渐取代有问题的部件。该公司表示，它将继续监控零部件的强度并确保安全，直到它们被更换。

川崎重工总裁Yoshinori Kanehana在当天晚些时候在神户的新闻发布会上道歉。

“我们造成了很多麻烦和焦虑。我们深表歉意。”共同社援引Kanehana的话说。

去年12月11日发现的东京新干线希望号34号列车受损部分引起了公众的强烈抗议，运营商承认它可能导致重大事故。

列车售票员怀疑有火车存在问题，因为闻到奇怪的味道，最初在新干线行驶到福冈县小仓站附近时发现。

但火车继续行驶了三个小时，并且只有在到达名古屋站之后才发现了这个裂缝。油已经从有问题的底盘处滴落出来。

JR西日本后来表示，这个裂缝可能会严重到足以导致出轨。

根据铁路公司的说法，川崎重工对部件底部进行了过度磨损，致使与另一个部件的接头部分出现问题。“这显然加大了对焊接区域的压力，并导致了裂缝。” JR西日本发言人在接受《日本时报》采访时表示。

又摊上大事！日本新干线召回146辆列车 因底盘出现龟裂可能导致脱轨

根据JR西日本网站上发布的新闻稿，川崎重工向铁路运营商承认这是“不该做的事情”。

据日本共同社报道，日本东海道公司(JR Tokai)当天表示，它也有46辆货车的底盘为相同部件，并计划在12月底之前更换它们。

根据共同社的说法，九州铁路公司表示，它的底盘没有一个受到这个问题的影响。

东海道公司在东京和新大阪之间运营新干线，而JR西日本在新大阪和福冈县博多之间运行子弹头列车。

此次裂缝的发现严重损害了新干线系统的安全声誉，新干线系统自1964年推出以来没有发生致命事故。

去年12月12日，日本交通部事故调查委员会认定这起事件是自2001年董事会成立以来影响高速列车系统的首个“严重事件”。

严重事件被定义为可能导致事故的情况。

报道称，在新干线出问题之前，日本这几年已接连有多间传统大厂出现问题，像是日产汽车、神户制钢、斯巴鲁、安全气囊大厂高田以及三菱综合材料等，都先后发生质量不佳或是偷工减料的丑闻，也让上世纪创造出日本制造的优良名声，在接二连三地冲击下，开始遭到市场的质疑。如今就连曾被视为日本铁路骄傲的新干线，也蒙上结构安全的阴影，如何挽回大众信心，可能才是最大的挑战。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210268-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:列车新干线

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