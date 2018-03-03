永川高端机床发展成果喜人：埃马克机床开年就挣三个亿

位于重庆的永川区，最近因为发展高端数控机床产业而频频引人关注。重庆永川，究竟为什么将高端数控机床产业定为自己的重点发展产业呢？

据了解，永川区地理位置优越，位于重庆、成都两个特大城市之间，辐射带动作用明显。而且永川区较早就布局了智能制造产业，拥有良好的高端数控机床发展基础。天时地利，加之当地相关政策的扶持、引导，永川很快就成为了机床企业成长的沃土。利勃海尔、德根、埃斯维等德国高端数控机床企业相继落户，让永川高端数控机床产业的发展更上一层楼。德国埃马克机床就是较早一批在永川落户的机床外企。

在“工业4.0”、“智能制造2025”等政策接连推出，我国制造行业进入蓬勃发展期。机床外企们也瞅准机遇，竞相落户中国。埃马克机床就是在这样的背景下进入永川的。2016年7月，德国机床巨头埃马克集团投资的埃马克重庆机械有限公司正式开业。当时公司预计2017年的年销售额为3000万。一年过去，崭新的销售额出炉，业绩却让埃马克机床大吃一惊――约3亿元！这可是原销售额目标的近10倍！惊人的业绩让埃马克机床喜上眉梢的同时，也坚定了在中国发展的决心。

其实不止埃马克，永川大大小小的机床企业在去年都忙得不可开交。行业回暖，政策支持，机床企业在2017年发展喜人，大小订单源源不断。而且随着制造业的发展，永川周围机床下游产业发展迅速，极大地拉动了机床产业发展。年假刚过，不少企业就已经磨拳檫掌，准备在新年大干一场。

环境造就人才，环境也造就企业。机床企业在永川发展得好，离不开永川对企业的支持。现在，永川正在积极推动高端数控机床产业发展，致力成为集高端数控机床研发、生产、销售、服务为一体的区域性产业基地。目前，永川区域性产业基地建设已经初有成效，“生态链招商”的方式为永川引入了一大批国内外知名企业，狠抓智能制造的发展思路也让永川的企业质量和人才数量双双上了一个新台阶。今年年初，永川又传喜讯――关键技术项目获新突破，“高效金属陶瓷数控刀具材料制造关键技术及其产品产业化开发” 创新项目通过专家验收。

“到2020年形成200亿元智能制造装备产业集群规模。”永川正在以强劲的势头高速发展，而高端数控机床产业无疑是永川发展的重头戏。相信在不久的将来，永川这颗机床产业新星就会冉冉升起。

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