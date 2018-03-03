华为惨遭冷遇，但中国手机商仍执着进军美国,中国 华为 小米 一加 手机 运营商
（原标题：Chinese smartphone makers are pushing into the US despite Huawei's struggles）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息，据国外媒体CNBC报道，华为入美频频遇阻，美国对中国科技企业赴美也表现出抵制情绪，但中国其他智能手机商仍致力于进军美国市场。
华为是全球市场份额第三大的智能手机企业，希望通过与AT&T的合作进军美国市场，但因美国政府施压，与AT&T的合作最终告吹。美国情报官员敦促民众不要购买华为手机以避免监视行为。
小米和一加的高管向CNBC表示，公司不会受此影响，仍会努力占领美国市场。
2017年，小米的营收创下历史新高。虽然业务未扩展到美国，但小米的国际业务主管王翔表示，公司正为进入美国市场筹备资源。
记者提及华为在美国的不顺经历。对此王翔指出，当时机成熟时，小米将在美国出售手机。
他对CNBC记者说，“我们是一家互联网公司，对前景拥有很开阔的展望。小米很受不同国家的消费者的青睐。我们在美国拥有许多粉丝。他们一直问我小米什么时候会在美国卖产品。我总是告诉他们，小米会进入美国。我们也十分自信，他们会爱上小米。”
一加已在美国站稳脚跟。一加通过社交媒体上发展了一批粉丝。一加向CNBC表示，去年公司的电子商务销量增长了139%，其中美国市场占据了25%。
一加目前直接向消费者出售手机，还未发展其它销售渠道。与运营商合作，能够帮手机商获得更多的营销推力，成为合约机也有助于销量增长。
一加CEO刘作虎在MWC通信大会上向CNBC透露，公司正与美国运营商洽谈，华为和AT&T的合作取消并不会影响一加在美国的业务。
刘作虎指出，过去四年，一加在北美的用户群和销量都在稳步增长，并在用户中拥有很高的声望，这有助于推动公司的发展，运营商会考虑这一点，预计不会遇到什么困难。
中国的智能手机制造商在亚洲的业务正迅猛发展。例如，Counterpoint Research公司的数据显示，去年第四季度占据印度市场的五大手机制造商中，有四家是中国企业。
在印度等市场，小米等中国手机制造商打的低价战很容易取得成功，因为大多数民众乐于购买低价手机。
在许多新兴市场，中国手机商通过实体店和网店向消费者直接出售手机。但在许多发达国家，消费者一般通过运营商购买合约机，因此若没有与运营商合作，中国手机商想要进入这些市场是很困难的。
美国仍是一个具有吸引力的国家，因为民众愿意购买高价位的手机。这对中国手机商也意味着巨大的商机，但它们也将面临来自苹果和三星的强劲竞争。这两家企业已在美国占据绝大多数市场份额。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210270-1.html
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