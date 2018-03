借助AI技术 科学家想从受害人脑中还原犯罪者的脸

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息,科学家们已经能够借助先进的电脑扫描技术真正读取人类思维,并且从测试者的思维过程中采集人脸图像。如果这项技术得到进一步完善,那么警察的电子面部识别技术甚至是闭路电视的视频记录都将成为历史,因为警察们能够从受害者的大脑中直接获得罪犯的真实样貌。

这项惊人的技术也为那些患有语言障碍的残疾人带来了新的希望,此外恐怖分子也无法在执法人员面前隐瞒他们的屠杀计划。这项新技术是由加拿大多伦多大学的神经系统科学家研发的,他们借助脑电图监视设备收集人们的大脑活动并且重现了他们感知的图像。

首席研究员Dan Nemrodov称:“当我们看到某种东西时,我们的大脑就会产生一种精神认知,那本质上就是一种心理印象。我们能够借助脑电图设备获得大脑在这一过程中记忆的直接影像。真正令人激动的是,我们重现的不是形状,而是一个人的真正样貌,而且拥有许多详细的视觉特征。”

研究人员称:“我们能够根据人们的大脑活动重现一个人的视觉体验,这就为我们带来了许多可能性。这项技术揭开了我们大脑思维的主管内容,而且为我们提供了一种方式来探索和共享我们感知、记忆和想象的内容。它也为那些无法进行语言交流的人们提供了一种交流方式。”

这项技术不仅能够从神经基础上重现一个人的感知内容,而且也能够重现他们经历和记忆的内容。这项技术也能够应用于执法机关的司法鉴定,司法人员可以通过目击者收集犯罪嫌疑人的信息,而不是依赖于口头描述获得素描图像。

在研究过程中,研究人员向连接到脑电图设备上的测试者们展示人脸图像。测试者的大脑活动被设备记录下来,研究人员随后借助一项技术重现了测试者感知的样貌的数字影像,这项新颖的技术是建立在机器学习算法的基础上。

研究人员之前曾借助昂贵的核磁共振成像设备进行类似的测试,但是脑电图设备更廉价、更便携而且更加实用。研究人员现在正对这项技术进行延伸,探索获取测试者记忆中更详细内容的可能性。这项研究的资金来自于加拿大自然科学与工程研究理事会(NSERC)和康纳特的一项新研究人员奖。(过客)

