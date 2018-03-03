咪吱传媒抢占泛女性内容市场先机 服务消费升级新需求

每逢新年，品牌都会扎堆围绕生肖主题做各类营销活动，其中以女性为目标的各类生肖产品和内容更是层出不穷。但随着用户消费心理的不断成熟，仅浮于表面的营销无法撩动她们的心弦，国际知名品牌的化妆品生肖款更是成了吐槽重灾区。于是正读懂目标用户，成了每个品牌需要考虑的问题。

一直以来，咪吱传媒以“用户思维”进行内容创作，打造了一系列成功案例。此次，狗年推出的《宠·爱》公益短视频亦是如此。围绕以狗为首的萌宠与三组家庭的故事为主线，探究宠物与家庭生活的关系，同时科普科学养宠的知识，打造了一波走心又温暖的“病毒”营销。

咪吱传媒透露类似《宠·爱》这样懂得新一代90、95后女性，且能切实解决消费升级下生活问题的节目还将筹备上线两档，这不仅是是为了填补市场空白，更是为了满足用户需求。

图注：咪吱传媒旗下两档王牌节目《咪吱冷芝士》和《猫爸看电影》

“当今的母婴市场，已经是90、95后妈妈们的主力市场。这群妈妈有着强烈的自我觉醒意识，除了育儿，她们希望在孕育的过程中也获得成长，无论是身体、容貌、甚至是眼界。所以围绕这三个方面，我们今年将重点推出和知名服装设计一起打造的亲子服装搭配节目，还有与美妆达人护肤专家共同制作的解决孕期护肤问题的专业类节目。与此同时，咪吱冷芝士将做全面的改版升级，为女性用户科普更多有趣的生活知识。”咪吱传媒负责人谈到。

图注：咪吱传媒荣获经济观察报颁发的”2017年度最受欢迎母婴家庭短视频平台”称号

在泛女性内容领域，咪吱传媒走在行业探索的前列，通过对女性用户深入的洞察，将传统内容打磨成产品与服务，为其提供一种别样体验，因此揽获一众粉丝，并被经济观察报授予”2017年度最受欢迎母婴家庭短视频平台”的称号。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210272-1.html

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