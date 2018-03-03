谷歌要在硅谷地区打造新园区，当地居民担忧房价涨

（原标题：Google’s Growing Empire May Transform Biggest City in Bay Area）

网易科技讯 3月2日消息，据国外媒体报道，目前谷歌母公司Alphabet就在圣何塞(San Jose)购买40英亩（约16.2公顷）土地打造新园区与当地进行谈判。但反对人士担心谷歌新园区会推高当地房价等生活开支，加重当地居民的生活负担。

据悉，在加州圣何塞的生活的人要远多于在那里工作的人，这对圣何塞的税收来说是一个挑战。现在政府希望向谷歌出售大规模的房产将改变这种状况。

目前来看，谷歌母公司Alphabet已经是硅谷最大的房地产业主。现在其正在与当地进行谈判，在圣何塞SAP中心和Diridon火车站附近购买40英亩土地建设新园区。这将在未来10到12年内为当地带来多达2万个工作岗位。更重要的是，这块土地将包括建设成千上万的住宅，其中15-20%被认为是“经济适用房”，也有助于缓解当地住房紧张的局面。

图示：圣荷塞市Diridon火车站

这笔交易可能会改变圣何塞这座旧金山湾区最大的城市。谷歌入驻圣何塞的前景引起了不少当地居民的反对，他们普遍担心谷歌新员工群体会推高当地房价。而而支持者则表示，这将吸引更多的开发者，并为城市带来新的增长源泉，使圣何塞成为一个欣欣向荣的技术中心。

我们可以说是大型科技公司的伴娘而不是新娘，“圣何塞市市长萨姆・李卡尔杜（Sam Liccardo）在接受采访时表示，“我们是美国唯一一个白天人口比夜间人口少的城市。”

2016年，湾区的GDP增长率为5.2％，比全美平均增长速度快三倍以上，位列加州和全美之首。根据地区研究所编制的指数，硅谷在过去七年里创造了近30万个就业机会，而住房库存仍然很低，每年增长率不足3％。

房价最贵

根据美国全国房地产经纪人协会（National Association of Realtors）的数据，硅谷带来的繁荣经济已经将该地区现有单户住宅中位价格推高至127万美元，成为全美房价最昂贵的地区。 这导致当地的无家可归者数量飙升。甚至包括谷歌、Facebook、苹果等大型科技公司的保安人员、食品服务人员或园丁等非技术工作者，往往居住在距离加利福尼亚州中央谷地车程两小时以上的地区，或者干脆就住在城市街道边的休闲车上。

图示：圣荷塞市市长萨姆・李卡尔杜（Sam Liccardo）

Diridon火车站也是谷歌建设计划的关键，因为它将用于拓展被本地区的交通线路，其中包括开行到旧金山的BART（旧金山湾区捷运系统），从而帮助解决该地区持续恶化的交通问题。

圣何塞的一些当地居民反对此次交易，有些人认为园区建设应该包括更多的住房，从而避免因谷歌员工的高薪工作推动当地房地产价格上涨。

公民会议

当地时间周三晚上，圣何塞举办了关于该提案九场公民会议中的第一场。来自当地团体的38名代表分别就该项目发表自己的看法的希望和担忧，其中一位居民将该项目称为“谷歌村”（Googleville）。他们称房价上涨和流离失所，这些都是城市发展的挑战。“对于一个拥有100万人口的城市来说，我们的城市天际线太过单调，”少数族裔商业联盟的雷金纳德・史威利（Reginald Swilley）指出。

其他人抱怨公众参与和谷歌园区项目的信息披露早该进行了。

图示：圣荷塞市公园大道附近的大片空地

圣何塞市议会上个月批准了另一项政府地价，这也是谷歌园区项目的一部分。其中的九块地将以6700万美元的打包价格出售。Diridon火车站附近40英亩土地价格尚未确定，包括召开公开会议在内的整个流程至少需要一年时间，而项目完工要花费十年甚至更长时间。

谷歌表示，它认为住房是该地区发展的重要组成部分。该公司和圣何塞官员均表示，该项目没有获得任何经济或税收优惠。谷歌还指出，公众的意见对于帮助规划发展很重要。

“随着多年参与城市发展的开始，我们期待听取对于开发计划的多方反馈意见，并与圣何塞当地社区和政府密切合作，共同构建一个充满活力，多用途，以交通为导向的理想城市，”Javier Gonzalez，谷歌南部湾区事务经理哈维尔・冈萨雷斯（Javier Gonzalez）在一份声明中表示。

无家可归的问题

目前圣何塞的房价仍低于硅谷地区的其他城市。在斯坦福大学所在的帕洛阿尔托市，过去四年里中位数房价飙升了63%，达到300万美元以上，是圣何塞中位数房价的两倍多。

圣詹姆斯公园（St. James Park）距离圣何塞市政厅仅有几个街区。这座由美国著名建筑师理查德・迈耶（Richard Meier）设计的作品成了无家可归者的地方。白天的公园里常有30多名无家可归者在喷泉边休息。

图示：圣何塞市的圣詹姆斯公园（St. James Park）

现年58岁的伊丽莎白・瓦尔迪维亚（Elizabeth Valdivia）在山景城长大，她有两三个兼职工作，其中一个是在圣何塞的高层办公大楼担任保安员。此外她还要照顾一位身患自闭症的兄弟，大多数晚上都睡在自己的那辆1997年的Mercury Tracer汽车上。

曾在大学进修英语的瓦尔迪维亚说，与政府打交道往往是很离奇的。

“每次他们让我靠边停车，问问我的第一件事就是，你无家可归吗？我首先告诉他们的就是不是，他们就会让我继续前进，“瓦尔迪维亚说，“他们被告知不能太过无情，但他们也不希望人们在城市街头露营，所以他们就试图让我们开着车一直在走。如果你说你无家可归，他们会给你一个电话号码来寻求帮助。“

税收问题

圣何塞的资源是有限的，因为城市已经建了很多住房，却未能吸引大型科技企业入驻，这必将会导致纳税增加和公共服务减少。而加利福尼亚州的第13号提案又限制了地方政府提高住房税的权限。

图示：现年58岁的伊丽莎白・瓦尔迪维亚（Elizabeth Valdivia）

“城市居民必需的图书馆，公园，社会服务和文化设施公共服务方面需要大量开支，而城市在当地房产收入和支出方面并不成正比”，圣何塞州立大学区域规划系Shishir Mathur教授表示，“如果城市能够吸引更多的企业进驻，他们就能够在减少开支的情况下获得更多税收。”

这就是为什么圣何塞认为谷歌园区项目是帮助解决住房危机和其他问题的有效手段。

“圣何塞房价上涨的原因是科技公司设在了其他城市，所以我们有了交通问题，我们有了住房成本问题，但我们却没有获得任何营收。”李卡尔杜说。他承认当地存在住房成本和收入不成正比的问题，但这些问题需要整个地区解决，而不仅仅是他的城市。他说，拒绝像谷歌这样的大公司不仅不会解决无家可归的问题，而且会让圣何塞更加贫穷。

李卡尔杜表示，该城市计划在未来五年内建造多达25,000套住房，其中10,000个为限租房。

两名谷歌员工出席了周三在圣何塞举行的公民会议。但是一些居民对城市房地产开发信息不透明表示沮丧。“有很多的信息，”在当地居住了12年圣何塞居民约翰・帕斯蒂尔（John Pastier）在发表言论中指出，“根本没有对我们公开。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210273-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm