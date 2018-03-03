直播预告｜轻松带你逛转广州SIAF展

在这个工业4.0的关键节点，2018广州国际工业自动化技术及装备展览会（SAIF 2018）将于2018年3月4至6日在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举办。

我国正进入工业4.0关键转型时期，在这个阶段之中，无数新兴技术喷涌而出。据国家统计局初步统计，我国2017年全年全部工业增加值279997亿元，比上年增长6.4%。规模以上工业增加值增长6.6%。

在这个工业4.0的关键节点，2018广州国际工业自动化技术及装备展览会（SAIF 2018）将于2018年3月4至6日在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举办。届时，观众将会在科技媒体直播平台中看到有关机器人及图像技术、传感器、工业测量、连接系统、传动和机械驱动系统、控制技术等多个行业重要领域的相关展示，酷炫现场，播出精彩。

科技媒体工控网将为本次活动全程直播，展示各大自动化厂高的最新产品、尖端技术及应用解决方案，带领观众领域各展区最精华的内容。在这里，足不出户便能了解行业最前沿技术，畅享精彩瞬间。

在此次展会上，你将会看到巴鲁夫全新的通用型RFID平台――BIS V处理器单元；还将领略到ATI的AXIA 80低成本力和力矩传感器；看到康耐视ES-A5000系列面阵扫描3D相机；贝加莱的工业自动化解决方案；配天机器人与工作站的展示；普奥的ProudThink工业互联网平台等诸多展品，想要了解更多，请关注本次直播，链接：，更多精彩，等你来看。

往届科技媒体现场直播回顾

此外，展会前后科技媒体工控网将会持续带来最新鲜、最深入、最优质的现场报道，产业机遇涌现，亟待你的发掘。

工业4.0前瞻，初窥未来世界面貌，感受机械带来的力与美，尽在科技媒体 2018广州国际工业自动化技术及装备展览会直播，观看请戳：，3月4-5日，我们不见不散。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210274-1.html

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