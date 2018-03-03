　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

直播预告｜轻松带你逛转广州SIAF展

点评

科技传媒网 OFweek工控网 2018-03-03 19:03

在这个工业4.0的关键节点，2018广州国际工业自动化技术及装备展览会（SAIF 2018）将于2018年3月4至6日在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举办。

我国正进入工业4.0关键转型时期，在这个阶段之中，无数新兴技术喷涌而出。据国家统计局初步统计，我国2017年全年全部工业增加值279997亿元，比上年增长6.4%。规模以上工业增加值增长6.6%。

在这个工业4.0的关键节点，2018广州国际工业自动化技术及装备展览会（SAIF 2018）将于2018年3月4至6日在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举办。届时，观众将会在科技媒体直播平台中看到有关机器人及图像技术、传感器、工业测量、连接系统、传动和机械驱动系统、控制技术等多个行业重要领域的相关展示，酷炫现场，播出精彩。

直播预告｜轻松带你逛转广州SIAF展

科技媒体工控网将为本次活动全程直播，展示各大自动化厂高的最新产品、尖端技术及应用解决方案，带领观众领域各展区最精华的内容。在这里，足不出户便能了解行业最前沿技术，畅享精彩瞬间。

在此次展会上，你将会看到巴鲁夫全新的通用型RFID平台――BIS V处理器单元；还将领略到ATI的AXIA 80低成本力和力矩传感器；看到康耐视ES-A5000系列面阵扫描3D相机；贝加莱的工业自动化解决方案；配天机器人与工作站的展示；普奥的ProudThink工业互联网平台等诸多展品，想要了解更多，请关注本次直播，链接：，更多精彩，等你来看。

blob.png

往届科技媒体现场直播回顾

此外，展会前后科技媒体工控网将会持续带来最新鲜、最深入、最优质的现场报道，产业机遇涌现，亟待你的发掘。

工业4.0前瞻，初窥未来世界面貌，感受机械带来的力与美，尽在科技媒体 2018广州国际工业自动化技术及装备展览会直播，观看请戳：，3月4-5日，我们不见不散。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210274-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:广州直播预告松带你逛转

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

传博通公司5月中旬搬到美国 收购高通清除一障碍

传博通公司5月中旬搬到美国 收购高通清除一障碍,高通 美国 博通 传博通公司 交易

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS