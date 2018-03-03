乐视网称融创中国暂无接手贾跃亭所持股票计划

（原标题：乐视网称融创中国暂无接手贾跃亭所持股票计划）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日晚间消息，乐视网再次发布澄清公告，称经公司与融创中国控股有限公司（以下简称 “融创中国”）相关负责人确认，融创中国目前暂无接手贾跃亭先生所持乐视网股票计划或安排。公司也将持续关注贾跃亭先生股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。





以下为乐视网公告全文：

一、 传闻情况

近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到有部分网络媒体报道了《贾跃亭承认质押股票触及平仓线，孙宏斌或部分接盘》等文章，报道称：

“1、一位资深市场分析人士向第一财经表示，贾跃亭所持乐视网股权将遭到机构抛售，预计孙宏斌只会‘部分’接盘，乐视网‘重生’的关键仍然是解决资金问题。

2、上述资深市场分析人士预计，孙宏斌只会‘部分’接盘，因为一方面如果全面接手机构所持的乐视网股票需要巨额资金、压力会很大，另一方面即使孙宏斌投入这笔巨额资金去全面‘接盘’，也对乐视网的经营层面没有实质性的帮助。

所以，孙宏斌不会全面接盘。但是他估计会做一些‘形象工程’，接手部分乐视网的股权，给银行、二级市场释放信心，缓和乐视网被抛售的压力。”

二、 澄清说明

公司于2017年3月 1 日披露了《澄清公告》（公告编号：2018-040），公告中就公司与贾跃亭先生确认的其持有乐视网股票质押式回购交易状态及其持有乐视网股票处置计划或安排进行了披露：

“经与贾跃亭先生邮件确认，截止目前，贾跃亭先生所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约。

公司目前未收到贾跃亭先生关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知，且贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。”

2018 年 3 月 2 日，经公司与融创中国控股有限公司（以下简称 “融创中国”）相关负责人确认，融创中国目前暂无接手贾跃亭先生所持乐视网股票计划或安排。

公司也将持续关注贾跃亭先生股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。

三、 其他说明

经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。

四、 必要提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210275-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm