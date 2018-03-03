【大国重器】全球第二条igbt智能生产线

《大国重器》第二季， 第一集 构筑基石。片中，介绍新松公司为湖南株洲南车时代电气股份有限公司打造电机控制器生产线，其中，牵引交流器复兴号的心脏它由1152个
《大国重器》是由中央电视台财经频道(CCTV-2)制作的大型高清纪录片，展现中国装备制造业成就，讲述充满中国智慧的机器制造故事。
《大国重器》以独特的视角记录了中国装备制造业创新发展的历史。该片将镜头对准了普通的产业工人和装备制造业企业转型升级创新中的关键人物，真实记录了他们的智慧、生活和梦想，通过人物故事和制造细节，鲜活地讲述了充满中国智慧的机器制造故事，再现了中国装备制造业从无到有，赶超世界先进水平背后的艰辛历程，展望了中国装备制造业迈向高端制造的未来前景。
《大国重器》第二季， 第一集 构筑基石。片中，介绍新松公司为湖南株洲南车时代电气股份有限公司打造电机控制器生产线，其中，牵引交流器复兴号的心脏它由1152个IGBT芯片组成，这种只有指甲盖儿大小，能让高铁平稳运行的IGBT芯片，三年前中国取得突破，眼前这条生产线是全球第二条IGBT生产线，智能线的生产时间比原来缩短了70%。
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