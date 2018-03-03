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京东2017年净收入3623亿人民币，同比增40.3%

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 21:00

京东2017年净收入3623亿人民币，同比增40.3%,ads 京东 分析师 净营收 财年

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息，京东（NASDAQ:JD）今天公布了截至12月31日的2017财年第四季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币1101.65亿元（约合169.32亿美元），同比增长39%；按美国通用会计准则计（GAAP），来自持续经营业务的净亏损为人民币9.64亿元（约合1.48亿美元），去年同期为净亏损人民币12.80亿元；合摊薄后每美国存托股凭证（ADS）亏损为人民币0.05元（约合0.01美元），去年同期为每ADS亏损人民币1.36元。

第四季度主要财务数据（GAAP）

・营收为人民币1101.65亿元（约合169.32亿美元），去年同期为人民币794.11亿元，同比增长39%。其中：

-自营在线销售业务营收为人民币1001.47亿元（约合153.92亿美元），去年同期为人民币729.34亿元，同比增长37%。

-服务和其他业务营收为人民币100.19亿元（约合15.40亿美元），去年同期为人民币64.77亿元，同比增长55%。

・运营成本为人民币1117.62亿元（约合171.77亿美元），去年同期为人民币797.50亿元，同比增长40%。

・运营亏损为人民币15.96亿元（约合2.45亿美元），去年同期为亏损人民币3.38亿元。

・净亏损为人民币9.64亿元（约合1.48亿美元），去年同期为净亏损人民币12.80亿元。

・摊薄后每ADS亏损为人民币0.05元（约合0.01美元），去年同期为每ADS亏损人民币1.36元。

第四季度主要财务数据（Non-GAAP）

・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）为人民币1.38亿元（约合2122万美元），去年同期为利润人民币10.64亿元，同比下滑87%。

・净利润为人民币4.49亿元（约合6906万美元），去年同期为净利润人民币12.80亿元，同比下滑42%。

・摊薄后每ADS利润为人民币0.31元（约合0.05美元），去年同期为每ADS利润人民币0.54元，同比下滑43%。

其它补充数据

・交易总额（GMV）为人民币4034亿元，同比增长33%，环比增长33%。

・年化活跃用户数为3亿个，同比增长29%，环比增长10%。

・截至季度末，公司手持现金、现金等价物、受限现金及短期投资共计人民币383.86亿元（约合59.00亿美元），截至上年末为人民币244.09亿元。

2018财年第一季度业绩预期：

营收预计将在人民币980.00亿元至人民币1000.00亿元之间，同比增长约为30%至33%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210277-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:京东财年分析师净营收ADS

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