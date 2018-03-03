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巴比特完成1亿元A轮融资，普华资本、泛城资本领投

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 21:01

巴比特完成1亿元A轮融资，普华资本、泛城资本领投,巴比特 a轮融资 普华 区块链 融资

科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，巴比特今日宣布，完成1亿元A轮融资，由普华资本和泛城资本联合领投，跟投方包括启赋资本、比特大陆。

作为国内最早的区块链公司之一，巴比特为人所知的是它作为媒体、社区的一面，但事实上，巴比特也是国内为数不多专注于公链开发的团队。目前已形成两大产品线：巴比特与比原链。巴比特为区块链创业者、投资者提供底层基础性信息与数据服务，比原链提供区块链上资产登记与流通的解决方案。

2017年以来，段新星、王雷等相继加入巴比特。7月，巴比特启动区块链公链项目比原链，并于11月发布测试网络Beta版――Spark（“晓”）。2018年1月，巴比特收购信链社。2018年2月，巴比特App全新上线，为区块链从业者、投资者提供行情数据、行业资讯、社区交流等第三方服务。

对于这轮融资，巴比特创始人长铗评价说：“在区块链行业的前五年，那时谈论杀手级应用、区块链+还为时尚早，所以我们选择做区块链技术普及、信息传播的事情。但现在，区块链在现实经济中的落地已经呼之欲出，比原链项目的启动也就水到渠成。通过这轮融资，我们将快速对接资产端资源，力争率先实现原子资产（真实资产）上链的从零到一。”

普华资本创立于2004年，是中国本土最早的私募股权投资机构之一。截止2017年中，普华资本管理资产规模逾135亿。普华资本专注于互联网新科技、医疗健康、泛文化等领域，已投资项目包括奇虎360、喜马拉雅FM、墨迹天气、创业黑马、快的打车、同程旅游等300多家公司，已通过IPO及并购退出的30多家。

泛城资本是由原快的打车创始人陈伟星创办的风险投资机构。泛城资本已投资众多项目，如51信用卡、车和家、新潮传媒、氪空间等，并在区块链领域斩获颇丰，投资了币安、火币网等数字资产交易所；以及量子链（Qtum）、比原链（Btm）等多个优秀区块链项目；泛城资本还基于区块链产业各环节进行了深度布局，涉及矿场、矿池、挖矿、交易所、钱包等多个项目。

启赋资本是由国内创业投资领域资深人士、上市公司及私营企业家发起设立，专注于私募股权投资的专业基金管理公司，主要以管理创投（VC）基金为主，聚集TMT、现代服务业、新材料等行业。启赋资本目前管理规模50亿元，已经投资了近200家早期VC项目。（温泉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210278-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资A轮融资普华区块链巴比特

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