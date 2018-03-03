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360和锤子手机合并？罗永浩表示别瞎猜 锤子会有更重大好消息宣布

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 23:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻3月2日消息，有消息称360手机锤子科技正在洽谈合并，对此，360方面表示无该方面消息。而罗永浩则微博转发评论，婉转表示无合并。

360和锤子手机合并？罗永浩表示别瞎猜 锤子会有更重大好消息宣布


在2017年终媒体沟通会上，360手机总裁李开新还宣布360手机2017年销量达到了500万台，实现了盈亏平衡。而在接下来的2018年360手机要“保增长，求利润，不急躁”。

锤子科技在经历了供应链之痛，甚至差点发不出员工工资后，2017年似乎有了良好的表现。罗永浩还表示要在2018年5月5日发布一款“革命性”产品。

对于合并的传闻，360方面称暂无这方面的消息。而罗永浩则微博称：“别瞎猜了，不用瞎操心。比史上最好的时期还好，如果非说有什么不好的，那就是远远好过你们想象的几个重大好消息，目前还不能公布。”

来自供应链的人向网易科技透露，360的人节前曾打听过锤子科技的情况，特别是财务状况，不知是否与此相关。

GfK发布的《2017-2018年中国手机市场年度报告》，指出手机品牌进入巨头竞争时代，由倒三角边“T”型格局：整体的手机市场区域饱和，在寡头即将垄断，TOP6-10以及更后面的手机品牌更加难过。像360和锤子手机将会越来越艰难。如果锤子和360手机合并，是否能实现“弱弱联合”就变强？（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210280-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机锤子锤子科技360罗永浩

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