冰岛600台比特币矿机被盗 警方严密监视用电捉贼

（原标题：Bitcoin heist: 600 powerful computers stolen in Iceland）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息，冰岛数据中心大约有600台曾经用于比特币和其它虚拟货币“挖矿”的电脑已经被盗，警察称这是北大西洋岛国历史上最大的盗窃案。大约有11人因此被捕，其中包括一位保安人员，冰岛媒体称这起盗窃案是“最大的比特币盗窃案”。

这些电脑的总价值接近200万美元，目前警察尚未发现被盗电脑的下落。但是如果这些被盗的电脑被用于最初的目的――创造新的比特币的话，这些盗贼即使不进行销售也能够获得巨大的利益。

雷克珍半岛西南区发生了两起盗窃案，该区警务处长Olafur Helgi Kjartansson称：“这是有史以来最严重的盗窃案。所有的迹象都表明这是一场有着高度组织性的犯罪行为。”四起盗窃案中有三起发生在12月份，第四起发生在1月份，但是官方希望能够追踪到这些盗贼，因此之前并未将盗窃信息公之于众。

比特币是一种数字货币，一直都有着巨大的不稳定性，在过去一年当中一天内的价格升降都令人心惊胆战。比特币的价格在去年年底以火箭般的速度接近2万美元，但是在今年年年初又出现了大跳水。周五时比特币的市场交易价格在1.1万美元左右。

比特币和其它加密数字货币依靠的是区块链，也就是用于追踪货币所有权的一种分布式账本。比特币的总账是由“矿工”支持的，因为他们会为系统增强计算能力，并借此获得新的比特币回报。提升计算能力通常需要更多的计算机，因此也需要许多电力。

那种对电能的需求导致冰岛出现了一场比特币的“淘金热”。搜寻廉价、可再生能源的比特币的交易者最近几个月来都涌入冰岛来利用这里的地热发电站和水力发电站。据业内一位匿名人士称，追踪这些被盗电脑的警察正在监测全国的电量消耗，以此希望这些盗贼能够露出踪迹。之所以匿名是因为他被禁止向媒体透漏消息。

电能的高消耗可能意味着非法比特币采矿的位置。官方本周呼吁当地的网络供应商、电工和提供存储服务的组织上报任何异常的能量需求。周五的时候英格兰银行行长Mark Carney在爱丁堡对比特币等加密数字货币发出了毁灭性的攻击，他建议全世界的监管部门以监管其它金融资产的方式对加密数字货币进行监管。

在苏格兰经济会议上Carney称，全球对于投机的狂热促使了新的加密数字货币出现，但是它们应当执行与其它金融体系相同的标准。成为金融体系的一部分能够带来巨大的特权，但是也会赋予它们更大责任。（过客）

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