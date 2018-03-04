传博通公司5月中旬搬到美国 收购高通清除一障碍,高通 美国 博通 传博通公司 交易
（原标题：Broadcom return to the U.S. could be complete in mid-May: sources）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，新加坡芯片制造商博通（Broadcom Ltd）计划5月中旬完成向美国的搬迁。该公司正在试图收购竞争对手高通。
博通去年11月曾表示该公司将搬回美国，但当时并未说明搬迁的具体时间。
迅速完成这一搬迁，可能会消除美国外国投资委员会（CFIUS）对博通收购高通交易的忧虑，该机构有权力阻止认为可能损害美国国家安全的交易。
博通一再表示，它有信心能够获得监管机构对其收购高通交易的批准，并且在约12个月内签署收购协议。
不过，高通认为博通提出的1170亿美元收购报价，低估了高通的实际价值。（天门山）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210283-1.html
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