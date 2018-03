传博通公司5月中旬搬到美国 收购高通清除一障碍

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,新加坡芯片制造商博通(Broadcom Ltd)计划5月中旬完成向美国的搬迁。该公司正在试图收购竞争对手高通。

博通去年11月曾表示该公司将搬回美国,但当时并未说明搬迁的具体时间。

迅速完成这一搬迁,可能会消除美国外国投资委员会(CFIUS)对博通收购高通交易的忧虑,该机构有权力阻止认为可能损害美国国家安全的交易。

博通一再表示,它有信心能够获得监管机构对其收购高通交易的批准,并且在约12个月内签署收购协议。

不过,高通认为博通提出的1170亿美元收购报价,低估了高通的实际价值。(天门山)

