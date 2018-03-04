万亿市场尚年轻 多能互补领域待角逐

多能互补是一种能源政策，目的是按照不同资源条件和用能对象，采取多种能源互相补充，以缓解能源供需矛盾，合理保护自然资源，促进生态环境良性循环。

多能互补是一种能源政策，目的是按照不同资源条件和用能对象，采取多种能源互相补充，以缓解能源供需矛盾，合理保护自然资源，促进生态环境良性循环。

中国从80年代初开始制订的能源政策，要求逐步改变单一以煤为主的能源格局，尽可能开发利用其他能源资源，包括煤、石油、天然气和核能的合理利用，特别是要不断增长新能源和可再生能源的比重，如水电、太阳能、风能、海洋能、生物质能、地热能和氢能等的开发利用。

2016年7月4日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》（下简称《意见》）。《意见》显示，“十三五”期间，将要建成国家级终端一体化集成供能示范工程20项以上，国家级风光水火储多能互补示范工程3项以上。这一文件希望推动“终端一体化集成供能系统”以及“风光水火储多能互补系统”这两种多能互补集成模式。

多能互补市场发展规模

根据国家能源局规划司相关信息，收到地方申报的多能互补集成优化示范工程建设项目超过500个。首批多能互补集成优化示范工程入选项目共计23个。

图表1：终端一体化集成供能系统项目（一）

图表2：终端一体化集成供能系统项目（二）

图表3：风光水火储多能互补系统项目

多能互补地区结构分析

从中国第一批多能互补集成优化示范工程地区分布来看，主要还是分布在传统的能源大省。排名第一的是山西省，首批共有5个项目入选多能互补集成优化示范工程。其次是河北省，数量达到4个。青海省、内蒙古和江苏省数量均为2个，其他几个省市数量均保持在1个。

图表4：中国第一批多能互补集成优化示范工程地区分布（单位：个）

多能互补类型结构分析

多能互补集成优化示范工程主要有两种模式：一是面向终端用户电、热、冷、气等多种用能需求，因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源和新能源，优化布局建设一体化集成供能基础设施，通过天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用；二是利用大型综合能源基地风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等资源组合优势，推进风光水火储多能互补系统建设运行。从首批多能互补集成优化示范工程项目来看，目前主要集中在终端一体化集成供能系统方面，数量为17个，占比73．91％。

图表5：中国第一批多能互补集成优化示范工程类型结构（单位：％）

多能互补发展前景预测

（一）能源新业态，机会只给有准备的人

多能互补集成优化工程作为能源行业的新业态，国内尚无成熟的建设运营经验，所有市场主体处在同一起跑线。未来谁能笑傲江湖，关键在于谁能迅速适应新业态，成为综合能源服务商。目前来看，综合能源服务商应具备以下能力：业务涵盖发电、配电网、燃气、热力、供冷、供水等多个领域，能够对用户需求进行分析预测，对供能方案进行统筹优化，对多能互补系统实施智能调度运行，积极顺应我国能源体制改革方向，建立完善的能源市场交易平台，为用户提供满意的能源服务等。

（二）板块有热门，投资方向不容错过

多能互补集成优化工程的示范推广，将带动以下投资板块。

图表6：多能互补行业主要投资板块

（三）园区是重点，巨大市场空间可期

“十三五”期间，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系统将越来越多地满足新增用能需求。《能源发展“十三五”规划》还将终端一体化集成供能系统作为能源系统优化的重点工程之一，并以专栏形式提出具体实施方案。因此，在多能互补集成优化工程中，终端一体化集成供能系统又是重中之重。

根据初步统计，全国现有200余个国家级产业园区，1300余个省级产业园区，逾万个县级产业园区。若全国三分之一的产业园区实施终端一体化集成供能系统，市场空间将达万亿以上。

图表7：2020年多能互补项目建设目标（单位：项，％）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210286-1.html

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