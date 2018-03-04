自主创新艰难 国产机床强盛路远

作为世界上最大的机床出口国，我国拥有着一个庞大的机床产业，从加工中心、雕刻机到激光、工业机器人，产业几乎覆盖了机床的各个角落。但是在行业规模做大的同时

作为世界上最大的机床出口国，我国拥有着一个庞大的机床产业，从加工中心、雕刻机到激光、工业机器人，产业几乎覆盖了机床的各个角落。但是在行业规模做大的同时，“大而不精”、“大而不强”的问题却日益凸显。

根据中国数控机床行业发展前景预测报告，目前在高端数控机床方面，国内产品仅占2%，而在普及型数控机床中，虽然国产化率达到70%左右，但国产数控机床当中大约80%使用国外数控系统。整体市场需求方面，高档机床占据10%份额。

从中可以看出，国产数控机床在普及型与经济型机床占比较高，但在高端产品方面包括数控系统仍几乎是空白。而高档机床在市场需求中占据了很高的比例，填补需求缺口则需要依靠大量的进口。并且，随着行业结构的调整和企业的转型升级，普及型与经济型机床的需求占比会相对减少，高端机床的市场份额会逐渐提高。而在高档机床方面，自主创新的缺乏是国产机床面对的主要难题。

在高端机床的核心技术领域，包括数控系统以及伺服驱动，和德日美等经历了百年沉淀的发达国家相比，中国存在着一定的落后。“落后就要挨打”，凭借着对技术的控制和垄断，西方国家不仅掌握机床进出口的话语权，还对我国进行了严密的技术封锁。

此前，沈阳机床曾买过日本的高档数控机床用做实验。日方首先要求中方将其放置位置确定，若要移动就要重新申请，否则机器将被锁死。此外，国外有时还在机床上安装摄像头，监控部件加工。“如今国外的技术封锁有所松动，但也是将我们控制在一定水平上，销售给国内的产品全保持同一水平。”沈阳机床相关负责人说。所以高端机床的技术研发，仍需要依靠自主创新。

而自主创新方面，国产机床同样面临着极大难题。一方面，在市场环境上，目前我国中低端机床需求占有很大比例，所以以市场为导向的民营企业大多以中低端机床生产为主，高端机床的研发只能依靠几个大型国营企业苦苦支撑。“独木难支”，单单国企的发力很难促使国产机床的兴盛发展。

另一方面，不同于其他行业，机床技术研发需要一个漫长的过程，并且伴随着大量的时间、资金、人力的消耗。普通企业无法承担这样的消耗，而且很多时候因为过程的漫长，等产品完成了，结果技术过时了。所以目前自主创新的难度大、难度高。

个人认为，机床作为“工业之母”，制造机器的机床，可以说工业基础、重中之重。它影响着我国制造业、国防、航空航天等各个方面的发展。而要改变目前的现状，并不是靠某一方面出力就能解决的，需要包括政府、企业、社会、个人等各个方面共同努力，才能真正提高机床行业的自主创新，提高产品的附加价值。总之，我国机床行业的做大做强仍有很长一段路要走。

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