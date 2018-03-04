数控折弯机的发展趋势如何？

而通过数控系统进行控制之后，挡料架和滑块行程就能够进行精确的控制，可以连续不断的对成批的工件进行多道折弯，并且可以保证同批产品具有极高的成形精度，同时

随着数控系统的不断发展，生产商对于机床设备自动化程度的要求也越来越高。现代化的生产模式对于生产设备提出了更高的要求，以往的折弯机在对工具进行多道折弯加工的时候，必须要同时对整批工件进行多道折弯，这就需要不停的进行上下换料的工作，生产效率很低。而通过数控系统进行控制之后，挡料架和滑块行程就能够进行精确的控制，可以连续不断的对成批的工件进行多道折弯，并且可以保证同批产品具有极高的成形精度，同时还会使生产出来的同批产品具有很高的同一性，可以极大的提高生产效率，发展前景可观。

数控折弯机其本质是对薄板进行折弯的数控折弯机模具，该模具由支架、工作台和夹紧板组成，通过对线圈通电产生对压板的引力，从而完成对压板与底座之间薄板的夹持。因为采用了电磁力夹持的方法，使得压板按照特定的工件要求进行制作，操作简单，而且可对带侧壁的工件进行加工。

目前我国折弯机的生产厂家主要集中在安徽省马鞍山市博望区。中国大部分的折弯机都是出自于这里，说一句“遍地是厂”也不为过，该区主要产业是钣金机床也就是折弯机、剪板机以及各类机用刀片和折弯机模具。自博望区建区以来，已先后荣获五个“国字头衔”：国家剪折机床及刃模具特色产业基地、全国剪折机床产业知名品牌示范区、国家火炬高端数控机床及刃模具基地、国家机床监督检验中心、国家级出口机床系列产品质量安全示范区，工业产品在覆盖全国基础上，远销到全球120多个国家和地区。五个“国字号”，引领博望区工业企业创新驱动、转型升级、加快发展，由“博望制造”向“博望智造”的更高目标迈进。

作为博望区的主要产品之一，数控折弯机也得到了大力的发展。数控折弯机有不同的型号，常见的有G型、F型，WC67K型等。塑料板材数控折弯机根据塑料板加热变软熔化焊接的原理研制而成，它适合所有热塑性材料的折角。数控塑料板材折弯机模具，具有以下特点：直接折弯，不需拼接，不需开槽，不需用焊条，它的折角外表美观不漏水，同时加工速度快，折角处理表面美观，强度高，它将手工焊接转变成全自动的机器操作，提高了质量，提高了劳动效率，降低了劳动成本，大缩短了产品的生产周期。

安徽中德 全新设计电液同步数控折弯机



如今的数控折弯机，在数控系统、CAD和CAPP的应用以及柔性化方面正快速的发展，数控折弯机在现代钣金件的成形加工中有着极其重要的作用和不可限量的发展前景。面对2018年机床行业的新形势，相信数控折弯机一定会得到更好的发展，更好的为生生产商提高生产效率，促进机床行业的进步。

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