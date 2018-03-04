AI技术如何降低勒索病毒对企业的攻击？

有数据统计，WannaCry造成了全球约10亿美金的损失。不同行业遭受WannaCry勒索攻击的情况也有所不同，工程建设行业是遭受攻击最多的行业，占比为20.5%，其次制造

有数据统计，WannaCry造成了全球约10亿美金的损失。不同行业遭受WannaCry勒索攻击的情况也有所不同，工程建设行业是遭受攻击最多的行业，占比为20.5%，其次制造业为17.3%，能源行业为15.3%。

根据360互联网安全中心抽样调研显示，我国在遭到勒索软件攻击的企业中，能源行业是遭受勒索软件攻击最多的行业，占比为42.1%，其次是医疗行业为22.8%。在向360互联网安全中心求助的所有勒索软件受害者中，IT/互联网行业的受害者最多，占比为27.0%；其次是制造业，占比为18.6%。

利好的趋势是，企业对IT安全愈加重视，随着新兴技术如人工智能、深度学习与网络安全技术的融合，可以有效预测和降低勒索病毒对企业的攻击。

什么是勒索病毒？

勒索病毒，是一种简单粗暴且没有技术含量的病毒，主要以邮件、程序木马、网页挂马等形式进行传播，这种病毒利用各种加密算法对文件进行加密后，向文件所有者索要赎金。如果感染者拒付赎金，就无法获得加密的私钥，无法恢复文件。

这种病毒其实只是传统安全技术的一个小小的应用创新，以前加密技术一直用于防，现在却用于攻，从防到攻。

举例来说，2017年最具影响力的攻击之一Locky，攻击者利用Necurs僵尸网络来进行对电子邮件网关的大规模攻击。Necurs 电子邮件的攻击活动中大多带有一个附件，如果打开附件Office Word 文档，就会被执行恶意的DDE利用代码。此代码将会执行一个PowerShell 脚本，进而下载另一个脚本，最终下载Locky勒索软件。

勒索病毒为何愈演愈烈？

一方面，利用勒索病毒的成本非常低。在黑市上只要几千元就可以购买一个未知病毒，勒索成功一次就可以获利几万元甚至几十万元，十几倍到上百倍的利润，着实让人疯狂。

另一方面，勒索病毒防护非常麻烦。因为它简单粗暴，直接对文件加密，管杀不管埋，只要加密成功，就等着收赎金，传统的安全防护措施对这种不讲道理的攻击手段束手无策。

第三方面，比特币缺乏监管。现实中一个勒索案最难解决的问题是如何收赎金，而由于比特币监管缺位，恰恰解决了这个赎金问题。

人工智能技术可以做些什么？

利用技术漏洞进行攻击是黑客常用的手段，但技术漏洞往往不容易获知。这给了人工智能、机器学习等技术发挥的空间。

Sophos中国大区总经理钟明辉先生日前接受e-works记者采访时指出，根据Sophos全球调研显示，2017年全球有超过54%的企业机构曾被勒索软件攻击过，并有85%的企业机构预计未来会遭到攻击。

钟明辉认为，当前网络安全领域的一大趋势就是“AI+安全”，利用人工智能等技术可以实现预见性安全解决方案。简而言之就是通过事实或经验进行推论，或者通过精确的计算、丰富的知识来进行预测钓鱼软件、邮件欺诈等勒索行为。

在Sophos推出Intercept X方案最新版本，新增了由先进深度学习神经网络支持的恶意软件检测功能。这种可预见的安全防护方案，是通过深度学习的方式建立了一个可预测的模型，而不再需要过去传统防火墙安全解决方案的签名库。

深度学习是机器学习的最新进展，它提供了一个庞大的可扩展检测模型，能够学习所有观察到的威胁形势。深度学习凭借其处理数以亿计样本的能力，以更快的速度、更少的误报率做出更准确的预测。

在钟明辉看来，预测性保护是IT安全的未来。引入深度学习神经网络，是Sophos向前迈出的一大步。对未知攻击做出抵抗，而不是等待攻击的到来，这将改变每一家企业保护其用户和资产的IT运营方式。不论企业当前战略如何，预测性保护都能够给他们带来最先进的下一代保护功能。”

企业用户需要养成哪些习惯？

当然，除了依靠新兴技术预测和防御各种网络攻击，企业用户养成良好的使用习惯更为重要，以不给不法黑客可乘之机。

这包括加强网络安全防范意识：尽量关闭不必要的端口、不必要的文件共享，禁用对共享文件夹的匿名访问；采用高强度的密码，并且强制要求每个服务器使用不同密码管理；对没有互联需求的服务器/工作站内部访问设置相应控制，避免可连外网服务器被攻击后作为跳板进一步攻击其他服务器；在终端/服务器部署腾讯云等具备专业安全防护能力的云服务，可有效防御病毒入侵。

对于企业用户来说，在紧急情况下，应立即组织内网检测，查找所有开放445等服务端口的终端和服务器，一旦发现电脑中毒，立即断网；要求所有员工按照日常防范步骤，检查和落实漏洞修复等安全措施；严格禁止使用U盘、移动硬盘等可执行摆渡攻击的设备，同时尽快备份电脑中的重要文件和数据资料。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210289-1.html

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