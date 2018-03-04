投资28亿美元，丰田等日企成立自动驾驶研究公司

（原标题：Toyota is forming a $2.8-billion company for self-driving research）

丰田在今年CES上推出概念汽车。

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息，据外媒报道，丰田汽车公司在自动驾驶汽车领域有着雄心壮志，因此要建立一家新公司来加速其技术发展。丰田已经和日本实体公司爱信精机公司(Aisin Seiki) 及日本株式会社电装公司(Denso Corporation，世界汽车零部件系统的顶级供货商之一）展开合作建立丰田研究前沿开发协会（Toyota Research Institute-Advanced Development）。虽然这三家企业仍在摸索如何在合资中进行协作，但他们都有一个共同而清晰的目标：为丰田自动驾驶开发出先进的软件。

这三家公司将投资28亿美元，新公司的总部已经选好，就设在东京。一旦建筑完工，他们计划在总部配备1000名员工，这1000名员工有新聘用的也有投资公司的员工。

新公司的首席执行官詹姆斯・库夫纳（James Kuffner）在一则声明中这样说道：

“丰田汽车自动驾驶项目成功的关键就是要开发高质量的软件。新公司的使命就是以一种更为高效和革新性的方式来加速软件的开发，我们会聘请世界级的工程师来提高丰田的研发能力。我们将在全球发布招聘，我也很激动能担任这份领导工作。”

丰田汽车研究所在相当长的一段时间里一直在发展自动驾驶技术，在今年早些时候的国际消费电子展（CES）上还推出了Level 3版本的自主驾驶系统。Level 3系统能够使用传感器（如激光雷达）来监控环境，但司机仍需坐在驾驶位上关注着路面状况。这家新公司可能会让丰田实现技术超越从而加速实现完全自动驾驶的目标。（翟中超）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210290-1.html

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