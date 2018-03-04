B站申请在美IPO:融资4亿美元 游戏收入占比超83%

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息，美国东部时间3月2日，哔哩哔哩（B站）向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请（FORM F-1），计划在美国上市，融资金额4亿美元，股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

招股书显示，截至2017年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，是2016年第一季度的2.5倍；用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人。此外，哔哩哔哩正式会员第十二个月的留存率超过79%。

在内容构成上，哔哩哔哩以ACG（动漫、游戏）相关内容起步，现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。专业用户创作视频（Professional User Generated Video，PUGV）占哔哩哔哩整体视频播放量的85.5%。2017年活跃内容创作者的数量同比2016年增长104%。

在社区属性上，招股书显示，哔哩哔哩的用户日均使用时长达到76.3分钟，正式会员第十二个月的留存率超过79%。截止至2017年12月31日，共有3160万用户通过了哔哩哔哩独创的社区入门考试成为正式会员。高时长和高留存作为两大核心指标体现出了哔哩哔哩社区的黏性。

招股书显示，哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元人民币，基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。在营收增长方面，2017年同比上年增长372%，2016年同比上年增长299%。

游戏是哔哩哔哩目前收入占比最大的业务，在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币（占总成本48.3%），带宽服务器成本4.69亿元人民币（占总成本24.4%）以及内容和版权成本2.62亿元人民币（占总成本13.6%）。

在公司股权结构上，董事长兼CEO陈睿持股21.5%，为第一大股东；创始人兼总裁徐逸持股13.1%；副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中，华人文化 (CMC)持股12.8%，位列第一；正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。根据招股书披露内容推算，管理团队投票权超过80%。这使得B站成为视频行业中少有的由管理团队控制的公司。在经过多轮融资后，B站仍然保持管理团队的独立决策权。

在对市场前景的展望上，招股书披露，哔哩哔哩作为中国年轻人高度聚集的内容社区，其使命是丰富年轻一代中国人的文化生活。此次募资将用于继续满足用户对优质内容的需求、持续提升用户体验。同时，公司将进一步加强平台技术，包括云技术、大数据和人工智能，并全方位加强平台的竞争力。

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