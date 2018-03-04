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送货上门后，亚马逊快递员会在门口拍照、上传服务器

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-04 10:00

送货上门后，亚马逊快递员会在门口拍照、上传服务器,亚马逊 快递员 服务器

（原标题：Amazon drivers are now taking photos of your FRONT DOOR when delivering packages to show you where they've left them in a creepy project that is being 'quietly rolled out' Read more: #ixzz58fx6Uode Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook）

送货上门后，亚马逊快递员会在门口拍照、上传服务器

科技传媒网讯 网易科技新闻3月3日消息，据英国每日邮报报道，亚马逊在英国和美国低调推行了一项递送服务，快递员在送送包裹时会在收件人家门口拍张照片，以助收件人找到包裹。这听起来是否令人毛骨悚然？

这些在家门口拍的包裹照片会上传到亚马逊的服务器中。这难免引发人们对隐私安全的担忧。

亚马逊的服务本已大范围渗透到用户的家中，这一服务让渗透范围进一步扩大。

亚马逊刚传出以10亿美元收购智能门铃公司Ring的消息。Ring的产品可通过摄像头实时监测用户家门口的情况，用户可用智能手机等设备观看门铃拍摄的视频，并与门口的人远程聊天。

六个月前，亚马逊就在美国和英国低调推出这项服务，公司升级了快递员使用的配送设备和app，快递员拍摄在用户家门拍下包裹照片后，照片会被发给用户，作为包裹送抵通知的部分内容。

亚马逊称，这些照片会上传到亚马逊的服务器中，但是快递员无法访问照片。

用户可以在亚马逊网站“你的订单”中浏览这类照片。

如果用户觉得这项服务侵犯了个人隐私，可选择“不要拍摄包裹送达照片”这一选项。

这类照片通常只发给用户。若出现递送纠纷，照片才会给客服人员。

对于地址上标注了“保密”的订单，快递员不会拍摄包裹照片。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210293-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊服务器快递员

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