送货上门后，亚马逊快递员会在门口拍照、上传服务器

科技传媒网讯 网易科技新闻3月3日消息,据英国每日邮报报道,亚马逊在英国和美国低调推行了一项递送服务,快递员在送送包裹时会在收件人家门口拍张照片,以助收件人找到包裹。这听起来是否令人毛骨悚然?

这些在家门口拍的包裹照片会上传到亚马逊的服务器中。这难免引发人们对隐私安全的担忧。

亚马逊的服务本已大范围渗透到用户的家中,这一服务让渗透范围进一步扩大。

亚马逊刚传出以10亿美元收购智能门铃公司Ring的消息。Ring的产品可通过摄像头实时监测用户家门口的情况,用户可用智能手机等设备观看门铃拍摄的视频,并与门口的人远程聊天。

六个月前,亚马逊就在美国和英国低调推出这项服务,公司升级了快递员使用的配送设备和app,快递员拍摄在用户家门拍下包裹照片后,照片会被发给用户,作为包裹送抵通知的部分内容。

亚马逊称,这些照片会上传到亚马逊的服务器中,但是快递员无法访问照片。

用户可以在亚马逊网站“你的订单”中浏览这类照片。

如果用户觉得这项服务侵犯了个人隐私,可选择“不要拍摄包裹送达照片”这一选项。

这类照片通常只发给用户。若出现递送纠纷,照片才会给客服人员。

对于地址上标注了“保密”的订单,快递员不会拍摄包裹照片。(惜辰)

